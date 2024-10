Quels enseignements tirer des frappes aériennes israéliennes en Iran?

Vendredi soir, des avions de chasse israéliens ont mené une opération militaire à 1600 kilomètres de leurs bases pour frapper des cibles militaires iraniennes. Quatre jours après cette intervention, de nouveaux éléments concernant cette attaque émergent. Retour sur quatre d'entre eux.

1. Comment les avions israéliens se sont-ils approchés du territoire iranien?

Vers 23h45 vendredi soir, des médias iraniens ont rapporté des explosions dans différents secteurs de Téhéran et de ses environs. Menées par l'armée israélienne, les frappes se sont déroulées en plusieurs vagues successives sur une période d'environ trois heures. L'opération aurait mobilisé des dizaines d'appareils, dont des jets et des drones.

Pour s'approcher du territoire iranien, Tel Aviv a dû composer avec plusieurs obstacles diplomatiques, après que l'Iran a exhorté les Etats voisins à interdire aux avions israéliens l'accès à leur espace aérien en vue d'une potentielle offensive. Plusieurs pays ont obtempéré, dont la Jordanie, qui avait pourtant participé à l'interception de missiles iraniens en direction d'Israël au mois d'avril.

En conséquence, les avions israéliens n'ont pas traversé l'espace aérien jordanien. L'opération a contourné cette zone en empruntant l'espace aérien syrien et, dans une moindre mesure, irakien, depuis lequel des frappes ont été lancées en direction de l'Iran. Lundi, Bagdad a officiellement protesté contre la violation de son espace aérien par Israël, en présentant une note aux Nations unies et au Conseil de sécurité.

Enfin, l'attaque israélienne aurait été retardée de plusieurs jours à cause du mauvais temps, selon des responsables américains et israéliens contactés par le New York Times. Ayant requis l'anonymat, les officiels américains cités par le quotidien américain soupçonnent également que Tel Aviv n'aurait pas voulu lancer l'attaque pendant qu'Antony Blinken était dans la région pour tenter de raviver des accords de cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Les avions de chasse israéliens ont en effet décollé au moment même où le secrétaire d'Etat américain atterrissait à Washington.

2. Quelles étaient les cibles des frappes israéliennes?

Pour une fois, Israël a semblé prêter attention aux conseils de Washington, notamment ceux du président Joe Biden, en s'abstenant de frapper les infrastructures énergétiques ou nucléaires de l'Iran. Les États-Unis craignent en effet qu'une telle escalade ne provoque un embrasement régional, une perspective déjà préoccupante compte tenu des tensions actuelles. En choisissant de cibler des installations militaires, les dirigeants israéliens ont visé à éviter une confrontation directe qui pourrait mettre en péril la stabilité du Moyen-Orient.

Dans le détail, les frappes israéliennes se sont concentrées sur des cibles spécifiques, notamment des défenses aériennes protégeant Téhéran et une douzaine de mélangeurs de carburant, essentiels à la production de propergol (un mélange de combustibles et d'oxydants utilisé comme propulseur) pour les missiles iraniens.

3. Quelles conséquences sécuritaires pour Téhéran?

Les frappes israéliennes ciblant les défenses aériennes et les sites de mélangeurs de carburant pour missiles ont des conséquences significatives pour l'Iran. En détruisant ces infrastructures, Israël a non seulement affaibli la capacité de Téhéran à riposter militairement, mais a également exacerbé un sentiment de vulnérabilité au sein du régime. La destruction des défenses aériennes, souvent fournies par la Russie, laisse l'Iran exposé à d'éventuelles attaques futures, rendant ses dirigeants plus conscients des risques pesant sur leur sécurité. En parallèle, la perte de sites de mélangeurs de carburant retarde la production de nouveaux missiles balistiques, dont la réparation ou le remplacement via des fournisseurs chinois ou d'autres sources pourrait prendre plus d'un an.

Cités là encore par le New York Times, plusieurs officiels israéliens et américains craignent que cette situation ne pousse l'Iran à envisager l'option nucléaire comme une défense ultime. Face à une menace perçue comme croissante et à l'angoisse d'une incapacité à se défendre, les dirigeants iraniens pourraient être tentés d'accélérer leur programme nucléaire. Bien qu'ils n'aient pas encore pris de décision politique en ce sens, les tensions actuelles pourraient changer la donne. En effet, l'Iran dispose déjà de stocks d’uranium de qualité quasi atomique, et la modernisation rapide de son programme nucléaire le rapproche de la capacité à produire des armes nucléaires.

Cette dynamique de vulnérabilité pourrait également inciter les dirigeants iraniens, y compris l'ayatollah Khamenei, à reconsidérer les restrictions imposées sur le développement d'une arme nucléaire. Si l'Iran se sent acculé, il pourrait décider de rompre avec sa politique actuelle et s'engager sur la voie de la construction d'un arsenal nucléaire.

4. Quelle réaction officielle à Téhéran?

En Iran, la réaction suite aux frappes israéliennes a été marquée par un mélange de détermination et de prudence. Ali Khamenei, le guide suprême, a pour l'instant gardé un ton mesuré, estimant qu'il "ne fallait ni exagérer, ni minimiser" la portée de cette attaque. Selon certaines informations, l'ayatollah aurait rencontré les hauts responsables du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) pour déterminer les prochaines mesures à prendre mais aucun élément ne prouve pour l'instant qu'une décision a été prise.

Certains éléments tendent toutefois à montrer que le régime cherche pour l'instant à minimiser la portée de l'opération israélienne. Au cours du week-end, le CGRI a par exemple déclaré que l'envoi d'"images ou d'informations" liées à l'attaque à des médias qu'il considère comme "affiliés à Israël" ou "hostiles" constitue un délit, a rapporté lundi la BBC. Les médias iraniens ont de leur côté rapporté ce week-end que le parquet de Téhéran avait porté plainte contre un site internet anonyme pour "avoir couvert des questions contraires à la sécurité nationale".

Mais si le régime iranien semble pour l'instant minimiser publiquement cette attaque, des représailles restent toujours probables, de l'avis de la majorité des experts. En position de faiblesse face à Israël sur le plan militaire conventionnel, Téhéran pourrait choisir d'adopter des stratégies indirectes. Des opérations via ses alliés régionaux, tels que les milices chiites en Irak, le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, pourraient constituer des options viables pour Téhéran.

Interrogé samedi dans le 19h30, Hasni Abidi, politologue au Global Studies Institute de l'Université de Genève, estimait ainsi que Téhéran pourrait maintenir une certaine pression sur ses ennemis, en évitant une confrontation militaire ouverte avec l'Etat hébreu et son allié américain.

