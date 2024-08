Quelle influence peut avoir Taylor Swift sur la présidentielle américaine?

Donald Trump a partagé sur les réseaux sociaux des images retouchées laissant à penser qu'il aurait le soutien de Taylor Swift et de ses nombreux fans. A l'approche de l'élection présidentielle américaine, l'influence de la chanteuse sur certains jeunes électeurs et électrices est très convoitée.

Dimanche, l'ancien président républicain a posté des images manipulées - dont certaines auraient été créées par l'intelligence artificielle - suggérant que la chanteuse et ses fans, connus sous le nom de "Swifties", soutiendraient sa campagne.

Dans son message sur sa plateforme Truth Social, qui montre Taylor Swift vêtue du costume d'Oncle Sam demandant à ses fans de voter pour Trump, l'ancien président a écrit: "J'accepte!" Le post s'accompagne de photos de femmes portant des t-shirts avec le slogan "Swifties pour Trump", dont certaines sont "typiques" d'images générées par l'IA, selon Hany Farid, expert en investigation numérique à l'Université de Californie à Berkeley.

Ce n'est pas la première fois que de fausses images s'invitent dans la campagne présidentielle de Donald Trump. Elles ne sont qu'une arme supplémentaire dans l'arsenal de sa rhétorique qui joue avec les frontières de ce qui est vrai et de ce qui faux.

Pas de soutien officiel

Taylor Swift, dont l'influence sur certains jeunes électeurs américains est très scrutée, n'a encore officiellement apporté son soutien à aucun candidat pour le scrutin du 5 novembre. Mais en 2020, elle avait soutenu Joe Biden face au président Donald Trump, accusant le républicain d'avoir "attisé les flammes du suprématisme blanc et du racisme pendant tout son mandat".

Elle s'était montrée réticente à l'idée de partager ses opinions politiques jusqu'en 2018, quand elle avait annoncé soutenir deux candidats démocrates dans le Tennessee pour les élections de mi-mandat. Elle a aussi depuis défendu le droit à l'avortement et les droits de la communauté LGBT+, des thèmes portés par la candidate démocrate Kamala Harris.

Un soutien convoité

Républicains comme démocrates ont cherché à tirer profit de l'immense popularité de l'artiste, mais celle-ci a pour l'heure évité de prendre parti. Les Swifties sont en effet très convoités. Cette communauté, majoritairement jeune et féminine, pourrait avoir un certain poids lors des prochaines élections.

La chanteuse avait fait la preuve de son influence en septembre dernier, en publiant un message sur Instagram invitant ses dizaines de millions d'abonnés à se rendre sur la plateforme vote.org pour s'inscrire sur les listes électorales. L'organisation avait recensé plus de 35'000 nouvelles inscriptions ce jour-là, soit un bond de 23% par rapport à la même journée un an plus tôt.

Son impact sur la présidentielle devrait toutefois être plus limité. Un sondage de l'Université de Suffolk réalisé pour USA Today en mai dernier a demandé aux Américains si un soutien de Taylor Swift influencerait leur choix de vote. La plupart ont dit que non. Mais 9% des personnes interrogées ont déclaré que cela pourrait les influencer au moins "un peu", y compris 1 femme sur 10, les Américains de moins de 35 ans et les indépendants.

