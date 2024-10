Quatre migrants meurent en tentant de traverser la Manche, dont un enfant de deux ans

Un enfant de deux ans, deux hommes et une femme sont morts dans la nuit de vendredi à samedi, "écrasés" dans de petites embarcations alors qu'ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Ce drame vient alourdir un bilan humain déjà record en 2024.

Samedi entre 8 et 9h du matin, une première embarcation de migrants "surchargée", transportant près de 90 personnes, a été frappée par une panne de moteur au large de Boulogne-sur-Mer (F). Elle a demandé assistance au navire remorqueur Abeille Normandie, selon le récit de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Sur cette embarcation, un enfant de deux ans a été récupéré inanimé et n'a pas pu être sauvé, a expliqué le préfet du Pas-de-Calais Jacques Billant. Selon les premiers éléments, il a été "écrasé", a précisé le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer Guirec Le Bras. Quatorze autres migrants ont été pris en charge, dont un adolescent de 17 ans qui a été hospitalisé pour des brûlures aux jambes. Les autres passagers du canot ont voulu continuer leur route vers l'Angleterre.

Ecrasés, étouffés et noyés

Sur une deuxième embarcation, également surchargée et partie des côtes du Calaisis, plusieurs pannes de moteur ont généré des mouvements de panique. Des migrants tombés à la mer ont pu être secourus, mais trois personnes, deux hommes et une femme d'environ 30 ans, ont ensuite été découvertes inanimées au fond de l'embarcation, "vraisemblablement écrasées, étouffées et noyées au moment des bousculades dans les 40 cm d'eau présents au fond de l'embarcation pneumatique", selon le récit du préfet.

Sur ces trois victimes adultes, l'une est vietnamienne et deux sont d'"origine africaine", tandis que l'enfant décédé dans le premier canot est né en Allemagne d'une mère somalienne, selon le procureur, qui annonce l'ouverture de deux enquêtes distinctes.

Ces nouveaux drames migratoires dans la Manche se sont produits alors que les tentatives de traversées se sont multipliées depuis jeudi à la faveur d'une fenêtre météorologique favorable. Ils portent à 51 le nombre de personnes décédées depuis le début de l'année dans ces traversées maritimes vers l'Angleterre, selon le bilan établi par le préfet du Pas-de-Calais [lire aussi l'encadré].

"Les passeurs ont leur sang sur les mains"

"Epouvantable drame qui doit tous nous faire prendre conscience de la tragédie qui se joue. Les passeurs ont le sang de ces personnes sur les mains et notre gouvernement intensifiera la lutte contre ces mafias qui s'enrichissent en organisant ces traversées de la mort", a écrit le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur X.

La ministre de l'Intérieur britannique Yvette Cooper, de son côté, a déploré un drame "épouvantable", accusant les "passeurs criminels" de ne pas se soucier des vies des migrants.

"Pour que cessent ces drames, l'action de l'Etat doit changer, en menant une action de sauvetage humanitaire en mer, accompagnée d'une politique d'accueil en France et de passage sûr vers l'Angleterre", a exhorté pour sa part l'association d'aide aux migrants Utopia 56.

