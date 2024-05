Project 2025: l’agenda radical des alliés de Trump

Aux États-Unis, la droite conservatrice se prépare à une réforme majeure en cas de victoire de Donald Trump. "Project 2025," une feuille de route publiée par la Heritage Foundation, un groupe de réflexion influent depuis plus de quarante ans, propose une transformation radicale de l'administration fédérale. Explications.

Au-delà des attaques habituelles contre les droits des homosexuels, la sexualité et le climat, ce document imposant de 900 pages propose de renvoyer les fonctionnaires jugés trop progressistes et de les remplacer par un personnel fidèle à la cause conservatrice. Cette vision, souvent évoquée par Donald Trump, vise à ancrer durablement les positions de droite au sein du gouvernement fédéral, limitant ainsi les actions d'un éventuel gouvernement démocrate futur.

Le Project 2025 vise en partie à tenter d'instaurer de manière permanente des positions de droite au sein du gouvernement fédéral Carrie Baker, professeure d’études américaines

"Ce programme vise en partie à tenter d’instaurer de manière permanente des positions de droite au sein du gouvernement fédéral. Ainsi, si un gouvernement démocrate (ou) un président devait être réélu, il aurait les mains liées", décrit Carrie Baker, professeure à la tête de la chaire Sylvia Dlugasch Bauman en études américaines au Smith College, dans le Massachusetts.

Même si l’équipe de campagne de Trump se distancie de ces propositions, affirmant qu'elles ne sont pas officielles, cette "bible" ultralibérale, nationaliste et chrétienne conservatrice pourrait-elle devenir le projet présidentiel de Trump? Ce programme mettra-t-il en péril la démocratie américaine?

