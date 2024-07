Pourquoi une chanson d'amour reprise par l'extrême droite allemande a été interdite à l'Euro

Chantée par des supporters de l'Euro de football en Allemagne, "L’amour toujours" de Gigi d’Agostino a été interdite par l’UEFA. Cette chanson a en effet été récupérée par les militants d’extrême droite allemands, scandant des propos xénophobes.

Des supporters hongrois, italiens, autrichiens, allemands, espagnols, parfois même suisses, entonnent "L’amour toujours" depuis le début de l'Euro. Et cela continue, malgré l'interdiction de l'UEFA.

Classé parmi les titres les plus écoutés en 2001 en Europe notamment, celui du DJ italien Gigi D'Agostino est par la suite devenu populaire dans les boîtes de nuit européennes, les stades de football et dans les soirées après-ski autrichiennes. La Fédération autrichienne de football (ÖFB) souhaitait même le jouer après les matchs de sa sélection pendant l'Euro 2024, comme c'est le cas à domicile.

Hymne d'extrême droite

Cette musique dénuée de message politique, au rythme entraînant et appréciée dans le monde entier a été reprise par l'extrême droite allemande en 2023 et est depuis entonnée par ses partisans tel un hymne.

Tout a commencé le 14 octobre 2023, dans une discothèque du village de Bergholz (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale). A l'écoute de l'original "L'amour toujours", des néo-nazis scandent des paroles xénophobes: "Deutschland den Deutschen! Ausländer raus" ("L'Allemagne aux Allemands, les étrangers dehors"). La vidéo a fait son chemin sur les réseaux sociaux, atteignant les partisans de l'extrême droite du pays.

Une nouvelle vidéo fait polémique en mai 2024. Elle montre de jeunes Allemands dans une fête sur l'île de Sylt chantant ces mêmes slogans xénophobes et faisant des saluts hitlériens. La scène s'est déroulée sur une terrasse prisée des personnes riches et célèbres dans la station balnéaire de Kampen. Certains auteurs des faits ont été retrouvés et ont subi des conséquences: plusieurs d'entre eux ont été licenciés, a rapporté le journal Bild.

Le lendemain de la diffusion de la vidéo, le chancelier Olaf Scholz a qualifié ces slogans de "dégoûtants" et "inacceptables".

Des faits similaires se sont produits lors d'une fête de tireurs à Löningen (Basse-Saxe).

"L'amour toujours" parle pourtant d'amour, comme l'a précisé Gigi D'Agostino à BR. Rien à voir donc avec les nouvelles paroles. "Ma chanson 'L'Amour Toujours' parle d'un sentiment merveilleux, grand et intense qui relie les gens", a-t-il indiqué. Ce qui est également central, c’est la joie de la beauté d’être ensemble.

Interdite dans plusieurs événements de masse

Face à la polémique, l'UEFA a interdit la diffusion de cette mélodie lors des compétitions de l'Euro 2024.

La décision a été suivie par les organisateurs du festival allemand Oktoberfest. "La chanson ne sera pas jouée - ni dans le chapiteau, ni ailleurs", a déclaré son patron, Clemens Baumgärtner, auprès du média BR. Pour lui, la Wiesn est une fête accueillante pour les étrangers, internationale et cosmopolite. Munich (qui accueille chaque année le festival) ne veut pas que cette image, construite au fil des décennies, soit gâchée par le détournement de la chanson "L'Amour Toujours".

Sujet TV: Anne Mailliet

Article web: juma