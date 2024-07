Pourquoi les tramways suisses sont devenus des véhicules très prisés en Ukraine

Berne et Zurich font don de tramways usagés à des villes ukrainiennes qui souffrent des conséquences de la guerre avec la Russie. Le conflit rend le transfert de ces véhicules de 34 tonnes d’autant plus difficile, mais surtout indispensable.

La ville de Lviv, à l'ouest du pays, est certes loin de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, mais elle n'a pas été épargnée par l'invasion russe. L'une des transformations les plus tangibles est la croissance de sa population: de 783'000 habitants avant la guerre il y a seulement deux ans et demi, la ville abrite aujourd'hui quelque 933'000 habitants – et ce chiffre ne cesse d'augmenter.

Parmi les nouveaux arrivants, on trouve des commerçants et des personnes fuyant les attaques dans l'est et le sud, parmi lesquelles des blessés de guerre. Ces nouveaux résidents exercent une pression sur les infrastructures de la ville, notamment sur son système de transports publics.

"Chaque jour, de plus en plus de personnes handicapées arrivent", explique Roman Mulyar, ingénieur en chef chez Lvivelectrotrans (LET), qui exploite les tramways et les trolleybus de Lviv. "Elles ont du mal à entrer dans les tramways à cause de leur plancher élevé."

Don de tramways usagés

Pour remédier à ce problème, l'Ukraine s'est rapprochée de la Suisse, qui finance des projets de développement urbain durable dans le pays dans le cadre de son programme d'aide internationale. Elle est l'un des rares Etats européens à subventionner tout ou partie du don de tramways usagés à d'autres pays.

Pour Lviv, la Suisse a récupéré auprès de Berne 11 tramways à plancher bas hors service, davantage accessibles aux personnes en chaise roulante ou handicapées.



Leur transfert à Lviv, ainsi que celui de plusieurs tramways de Zurich à Vinnytsia, dans le centre de l'Ukraine, constitue une première dans un contexte de guerre. Les risques et les incertitudes liés au conflit ont contraint l'Ukraine et la Suisse à revoir leurs plans, sans pour autant les abandonner.

Remplacement d'une flotte de tramways de l'ère communiste

A Lviv, où les infrastructures civiles ont été la cible d'attaques de drones et de missiles russes, LET a dû faire face à de multiples défis liés à la guerre. Outre la pénurie de tramways accessibles, Roman Mulyar évoque le manque de pièces détachées, principalement produites dans l'est de l'Ukraine, et le départ au front de dizaines d'hommes du personnel qui, en raison de leurs compétences spécialisées, sont difficiles à remplacer.

Les tramways bernois vont répondre à un besoin urgent de la ville: ils circuleront sur une nouvelle ligne prolongée vers un centre national de réadaptation récemment inauguré, appelé Unbroken, qui vise à soigner jusqu'à 10'000 civils et militaires par an. L'arrivée des véhicules, baptisés « Vevey » par leur fabricant BERNMOBIL, fera passer de 19 à 29 la flotte de tramways à plancher surbaissé de LET, indique le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), qui coordonne le don.

Le parc de tramways vieillissant de Lviv, datant de l'époque communiste, est doté de planchers hauts, difficiles d'accès pour les personnes à mobilité réduite. [KEYSTONE - Berthold Steinhilber]

"La mobilité est un enjeu crucial pour le pays depuis le début de l’agression militaire russe. Elle est essentielle pour l’économie, l’inclusion sociale et la qualité de vie", explique Marc-Alexandre Graf, responsable de programme du SECO. "Les tramways bernois sont essentiels pour Lviv. Ils en ont vraiment besoin."

Outre l'amélioration de l'accessibilité, les dons permettront également de moderniser et de décarboner les systèmes de transport public des villes de Vinnytsia et de Lviv. Bien que les tramways "Vevey" aient plus de 30 ans, ils consomment moins d'énergie que le parc vieillissant de tramways de l'ère communiste de Lviv et devraient fonctionner encore dix à douze ans.

>> Lire l'article complet de SWI swissinfo.ch sur les tramways suisses envoyés en Ukraine

Géraldine Wong Sak Hoi (SWI swissinfo.ch)

Adaptation française: Julien Furrer