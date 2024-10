Pourquoi les Etats-Unis soutiennent-ils Israël?

Dix-huit milliards de dollars: c'est le montant de l'aide militaire américaine octroyée à Israël depuis un an. Et si les Etats-Unis demandent régulièrement à l'Etat hébreu de faire preuve de plus de retenue dans sa guerre contre le Hamas et le Hezbollah, ils ne cessent de lui livrer des armes. Un soutien qui s'enracine dans l'Histoire.

Les Etats-Unis sont les premiers à reconnaître Israël en 1948. Mais au début de l'histoire du jeune Etat, c'est davantage l'URSS qui joue le rôle de parrain. Ce n'est qu'à partir des années 1960, dans le contexte de la Guerre froide, que les Etats-Unis et Israël vont se rapprocher. La première raison est stratégique: la révolution islamique de 1979 en Iran prive les Etats-Unis de son principal allié dans la région. Washington a besoin d'amis sûrs au Proche-Orient. Israël devient alors "le plus grand porte-avions de l'Amérique", selon les mots d'un Secrétaire d'Etat de Ronald Reagan. Le rôle des religions La religion joue également un rôle important à l'interne des Etats-Unis. Le pays comptait la plus grande communauté juive au monde avant la création d'Israël; elle comprend aujourd'hui 6 millions de personnes – contre 6,5 millions dans l'Etat hébreu. Un électorat modeste numériquement, mais influent sur la scène politique. Beaucoup plus nombreux, les évangéliques représentent un quart de l'électorat américain, avec 90 millions d'individus. Depuis les années 1970, ils ont fait du soutien à Israël un des piliers de leur identité et de leur foi. Ces deux groupes religieux exercent une influence certaine sur le soutien que les Etats-Unis apportent à Israël. Mais à l'avenir, cette relation privilégiée pourrait évoluer, car les jeunes Américains, y compris juifs et évangéliques, se montrent beaucoup plus critiques que leurs parents envers l'Etat hébreu. Christine Mo Costabella