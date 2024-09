Pourquoi la chaîne qatarie Al Jazeera est-elle dans le viseur d'Israël?

Dimanche, l'armée israélienne a émis un ordre de fermeture pour 45 jours des bureaux à Ramallah, en Cisjordanie, de la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera, dont la Knesset avait déjà coupé la diffusion en avril. Voici les principales raisons pour lesquelles ce média dérange Israël.

Al Jazeera a rapporté dimanche que des soldats israéliens armés et masqués ont effectué une descente dans ses bureaux de Ramallah, avant d'ordonner leur fermeture.

Très populaire auprès des Palestiniens, Al Jazeera est accusée de diffuser l'idéologie du Hamas, ce que nie la chaîne créée à Doha le 1er novembre 1996 par un décret de l'ancien émir du Qatar, cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani.

Le véhicule de l'armée israélienne devant le bureau d'Al Jazeera à Ramallah qu'elle a visité dimanche pour ordonner sa fermeture pour 45 jours. [REUTERS - Mohamad Torokman]

Une chaîne déjà prise plusieurs fois pour cible par Israël

Ce n'est pas la première fois que l'Etat d'Israël s'en prend à cette chaîne de télévision, ni depuis le début de la guerre avec le Hamas, ni avant.

Al Jazeera est un organe de propagande du Hamas Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien

Avant le 7 octobre, il avait par exemple déjà envisagé de fermer ses bureaux à Jérusalem en 2017, puis, en mai 2021, son armée avait détruit un immeuble abritant les bureaux d'Al Jazeera et de l'Associated Press (AP) à Gaza.

Depuis le 7 octobre, les mesures se sont intensifiées. Le Parlement israélien a interdit sa diffusion sur son territoire en avril, puis il a fermé ses bureaux le 5 mai pour une période renouvelable de 45 jours. Le cabinet a, lui, annoncé la révocation des cartes de presse de plusieurs de ses journalistes le 12 septembre. Enfin, quatre membres du personnel de ce média ont été tués dans des frappes israéliennes depuis le début de la guerre.

La Knesset a adopté une loi début avril afin d'autoriser la prise de mesures contre des médias étrangers "portant atteinte à la sécurité de l'Etat".

Certains des présentateurs vedettes d'Al Jazeera ont célébré l'attaque du Hamas du 7 octobre à l'antenne David Weinberg, chroniqueur pour The Jerusalem Post

"Agents terroristes"

En avril, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé Al Jazeera d'être "un organe de propagande du Hamas et d'avoir participé activement" à l'attaque du 7 octobre.

L'armée israélienne a, à plusieurs reprises, accusé ses journalistes d'être des "agents terroristes" à Gaza affiliés au Hamas ou au Djihad islamique. L'armée israélienne reproche au bureau d'Al Jazeera d'être "utilisé pour inciter à la terreur, pour soutenir des activités terroristes", et de mettre "en danger la sécurité et l'ordre public dans la région et dans l'ensemble de l'Etat d'Israël".

C'est un média qui diffuse des contenus mensongers, notamment des incitations à la haine contre les Israéliens et les juifs Le Bureau de presse du gouvernement israélien

Média pro-Hamas

Israël estime que le géant arabe des médias présente une vision pro-palestinienne du conflit, notamment en mettant l'accent sur les souffrances des Palestiniens sous son occupation. Al Jazeera est l'un des seuls médias internationaux à avoir des correspondants dans la bande de Gaza lui permettant de diffuser les conséquences de la guerre comme les blessés et la famine.

Le Bureau de presse du gouvernement israélien (GPO) accuse la chaîne de "diffuser des contenus mensongers, notamment des incitations à la haine contre les Israéliens et les juifs, et qui constitue une menace pour les soldats de Tsahal".

La chaîne dont le nom signifie "péninsule" en arabe est également accusée de critiquer les gouvernements israéliens, en particulier ceux qui adoptent des politiques de colonisation en Cisjordanie ou de sécurité stricte à l'égard des Palestiniens.

David Weinberg, chroniqueur pour The Jerusalem Post, affirme qu'Al Jazeera véhicule une position pro-Hamas. "Certains de ses présentateurs vedettes ont célébré l'attaque du Hamas du 7 octobre à l'antenne. Ils ont salué le viol et le meurtre de citoyens israéliens et ils ont appelé les musulmans du Moyen-Orient à se soulever pour soutenir le Hamas", a-t-il détaillé au micro du 19h30.

Un outil d'influence internationale qui inquiète Israël

Israël craint également l'influence de la chaîne à l'international et donc que sa filiale Al Jazeera English qui s'adresse à un public anglophone soit en mesure de ternir son image mondiale. Les reportages réguliers sur les violations des droits humains commises par Israël contre les Palestiniens en sont un exemple.

La chaîne affirme couvrir 95 pays avec 70 bureaux et une équipe de 3000 employés, et dit toucher 450 millions de foyers.

Je pense que l’objectif d’Israël est de déstabiliser petit à petit la médiation qatarienne Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient

Des relations israélo-qataries tendues

Les tensions avec Al Jazeera s'expliquent aussi par les relations diplomatiques complexes entre Israël et le Qatar, qui est l'un des pays médiateurs clés dans la guerre avec le Hamas.

D’un côté, le Qatar entretient des liens étroits avec le Hamas, offrant notamment une aide financière humanitaire au mouvement et à la bande de Gaza, bien qu'Israël craigne qu’une partie de cette aide soit détournée à des fins militaires. Le Hamas a également installé son bureau politique à Doha et plusieurs de ses hauts dirigeants y ont trouvé refuge.

De l'autre côté, le Qatar maintient une communication indirecte avec Israël, notamment en ce qui concerne les aides humanitaires à destination de la bande de Gaza et sur lesquelles l'Etat hébreu ne s'oppose pas, par peur d'une escalade des tensions avec le Hamas. Enfin, bien que rares, les deux pays entretiennent également des relations économiques et diplomatiques.

Méfiant de l'influence qatarie et de ses liens étroits avec le Hamas, Israël perçoit Al Jazeera comme une menace politique et un outil potentiel pour affaiblir son pouvoir. Interdire le média sur son territoire pourrait aussi être une manière pour l'Etat hébreu de "déstabiliser petit à petit la médiation qatarienne", estime Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, dans les colonnes du Parisien.

Julie Marty avec afp