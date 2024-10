Pourquoi Kylian Mbappé n'est pas nommé dans l'enquête pour viol en Suède?

Depuis lundi, des médias suédois affirment que Kylian Mbappé est impliqué dans une enquête pour viol et agression sexuelle, bien que la justice suédoise n'ait pas confirmé son implication. Cette affaire met en lumière le fonctionnement de la justice et les récents changements législatifs en Suède.

D'après des sources judiciaires, une enquête a été ouverte à la suite d'une plainte, mais le nom de Kylian Mbappé n'a pas été cité.

En Suède, il est courant que les noms des personnes visées par une enquête ne soient pas rendus publics tant qu'elles n'ont pas été contactées par la police. Cette approche préserve la confidentialité, et il est possible que le nom de Kylian Mbappé ne soit jamais révélé, même si l'enquête progresse ou s'il est innocenté.

Un statut de "suspect raisonnable"

Selon la presse suédoise, le joueur français serait "raisonnablement suspect" dans cette affaire. Ce terme, propre au système judiciaire suédois, correspond au niveau de suspicion le plus faible. Il indique que des éléments concrets existent, mais qu'aucune preuve formelle, comme un témoignage solide ou des preuves matérielles (vidéos, empreintes), n'a encore été présentée.

Si le degré de suspicion s'élève à "probablement suspect", le joueur français pourrait être convoqué pour une audition, voire placé en détention provisoire, selon les éléments réunis par le parquet.

Dans le cas où Kylian Mbappé serait officiellement cité, il pourrait être entendu par la justice suédoise. Selon le déroulement de l'enquête et les preuves obtenues ou non, le parquet décidera soit de classer l'affaire, soit de l'entendre plus en détail.

Kylian Mbappé est "stupéfait" de voir son nom cité en lien avec une enquête pour viol, mais il est "serein" car "il n'a rien à se reprocher", a déclaré mardi l'avocate du capitaine de l'équipe de France.

La loi suédoise sur le viol et le consentement

Un élément clé à prendre en compte dans cette affaire est la définition du viol en Suède, particulièrement stricte depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi en juillet 2018, influencée par le mouvement #MeToo.

Selon cette législation, tout rapport sans consentement explicite, qu'il soit verbal ou physique, est considéré comme un viol. Contrairement à la Suisse, où la législation a été récemment modifiée pour intégrer la notion de refus ("non, c'est non"), la Suède adopte une approche encore plus stricte avec le principe de "seul un oui est un oui".

Cette évolution législative a conduit à une hausse des condamnations pour viol dans le pays. En effet, la loi permet désormais de condamner pour "viol par négligence", où l'agresseur présumé n'a pas pris soin de s'assurer du consentement explicite de son/sa partenaire.

L'auteur doit s'assurer que son/sa partenaire donne son consentement et n'est pas dans une situation de vulnérabilité, comme être malade, alcoolisé(e), endormi(e) ou sous l'influence de drogues, par exemple.

En cas de condamnation pour ce type de crime, la peine maximale prévue est de quatre ans de prison.

Un changement de culture

Cette nouvelle loi reflète également une transformation plus large des attitudes et des valeurs dans la société suédoise. Les jeunes sont particulièrement sensibilisés à la question du consentement, un sujet fréquemment débattu.

Le cadre légal a évolué, tout comme les mentalités, ce qui rend l'environnement juridique et social suédois particulièrement attentif aux questions d'agression sexuelle.

Sujet radio et propos recueillis par Ottilia Ferey et Blandine Levite

Adaptation web: vajo