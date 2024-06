Pour lutter contre la sécheresse, des glaciers artificiels font office de réservoirs au Kirghizstan

Au Kirghizstan, les populations qui vivent de l'agriculture et de l'élevage font preuve d'inventivité pour combattre la sécheresse. Des glaciers artificiels font office de réservoirs d'eau.

L'idée derrière ces monticules de glace: puiser l'eau d'une gorge voisine et profiter du froid glacial pour la stocker. Le liquide est acheminé par des canalisations souterraines le long du tuyau central et gèle à la sortie.

Les glaciers naturels disparaissent peu à peu sous l'effet du dérèglement climatique. Leurs homologues artificiels ne représentent certes qu'une goutte d'eau dans la lutte contre ce phénomène. Mais ils donnent de l'espoir aux 8000 habitants de la région, pour la plupart agriculteurs ou éleveurs.

"Ils ont créé un glacier à partir de l'eau disponible et celle-ci est devenue bonne pour l'irrigation. En été, la glace fondra et il y aura de l'eau pour le bétail et les plantes", se réjouit dans le 19h30 Erkinbek Kaldanov, éleveur de la région du massif montagneux du Tian-Shan.

Au cœur de l’hiver, ce château de glace culminait à 12 mètres. Sur cette image, il n'en fait plus qu'environ cinq. [RTS]

Vingt-quatre glaciers dans le pays

Dans ce pays à l'écart du monde, deux tiers des habitants vivent en zone rurale. Les communautés font preuve d'ingéniosité pour contrer ce qui menace leur fragile économie.

Une majorité des habitants de ce pays montagneux d'Asie centrale vivent en dehors des villes.. [RTS]

"Nous sommes confrontés à une sécheresse importante en été. Notre principal objectif est de fournir de l'eau potable au bétail. Nous avons donc construit le premier glacier expérimental et nous avons organisé l'arrivée de l'eau. Nous voulons maintenant voir comment cela affectera l'approvisionnement du bétail en eau potable", explique Maksat Djoldochev, le chef de la communauté de Syn-Tash.

Le pays compte désormais 24 glaciers artificiels. D'autres doivent voir le jour, pour maintenir le plus longtemps possible un équilibre naturel devenu vulnérable.

Delphine Misteli/ami