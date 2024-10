Podcast - Un an après le 7 octobre: et maintenant?

Cette semaine, le podcast d'actualité de la RTS, "Le Point J," vous propose une série en trois volets pour explorer plusieurs conséquences du conflit entre Israël et le Hamas, un an après les attaques du 7 octobre 2023.

Chacun de ces épisodes offre un éclairage approfondi sur les aspects clés de cette problématique, de l'état actuel du Hamas à la situation politique en Israël, en passant par les perspectives de reconstruction à Gaza.



Le premier épisode de cette série analyse les conséquences de l'offensive lancée par Israël contre le Hamas, un an après la promesse de Benyamin Netanyahu de détruire l'organisation. Laetitia Bucaille, professeure de sociologie politique à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) et experte du mouvement islamiste, offre une évaluation approfondie de l'état actuel du Hamas. Son analyse éclaire les réussites, les échecs et les défis inattendus de cette campagne militaire, tout en examinant l'évolution du Hamas face à cette pression sans précédent.



>> Le Hamas est-il vraiment fini ?

>> Le Hamas est-il vraiment fini ?

Que reste-t-il du Hamas ? (1/3) / Le Point J / 11 min. / mercredi à 17:00







Le deuxième épisode examine en profondeur l'évolution du soutien politique à Benyamin Netanyahu en Israël, un an après le déclenchement du conflit. Ariane Ménage, correspondante de la RTS en Israël, offre une analyse de l'opinion publique israélienne, mettant en lumière les changements significatifs survenus depuis le début des hostilités. L'épisode explore également les dynamiques géopolitiques complexes qui influencent la situation, questionnant le rôle et l'impact du soutien de pays comme l'Iran et le Qatar au Hamas.

>> Qui soutient encore Benyamin Netanyahu ?

Qui soutient encore Benyamin Netanyahu ? (2/3) / Le Point J / 13 min. / jeudi à 17:00

Le troisième et dernier épisode se penche sur l'enjeu crucial de la reconstruction de Gaza, un territoire ravagé par une année de bombardements intensifs. Nour Khadam, délégué du Comité International de la Croix-Rouge, dresse un bilan détaillé et poignant de l'ampleur des dégâts, tant sur le plan humain que matériel. Au-delà du simple constat, cet épisode explore les défis colossaux et les possibilités concrètes de reconstruction dans un contexte géopolitique complexe. Il soulève des questions essentielles : Comment reconstruire une société et des infrastructures si profondément meurtries ? Quels sont les obstacles politiques, économiques et logistiques à surmonter ? Et surtout, est-il réaliste d'envisager un "après" dans une région marquée par des décennies de conflit ?

>> Peut-on reconstruire Gaza ?

>> Peut-on reconstruire Gaza ?

Peut-on reconstruire Gaza ? (3/3) / Le Point J / 10 min. / hier à 17:00

Pour comprendre les raisons de ces regains de violence au Proche-Orient, nous vous proposons également de réécouter nos épisodes de novembre 2024. Le Point J s’était intéressé à l’histoire de la Palestine et celle de la création de l'État d'Israël. Il s’était aussi interrogé sur la composition de la société israélienne, la possibilité d'une paix durable, et sur les raisons profondes qui font de ce sujet une question si sensible et qui divise autant: à écouter ici

