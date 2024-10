Podcast - Qui est vraiment Donald Trump?

On connaît sa mèche, sa moue, ses répliques phares et son mandat de 45e président des Etats-Unis… mais que sait-on vraiment du parcours de Donald Trump, de son enfance ou de ses convictions profondes? Maya Kandel, historienne et spécialiste des Etats-Unis, dresse un portrait dans le Point J.

"Il incarne la troisième génération de promoteurs immobiliers new-yorkais. Son grand-père a fait fortune au moment de la ruée vers l’or côté canadien, puis s’est installé dans le Queens. Donald Trump n’est pas un self-made man. Il hérite à 25 ans de l’entreprise familiale", note la chercheuse associée à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. A coups de montages financiers et de rabais fiscaux, l’homme développe son empire, aux Etats-Unis et à l’étranger. Il est aujourd’hui milliardaire, mais largement endetté. Donald Trump n’est pas un self-made man Maya Kandel, historienne et spécialiste des Etats-Unis Donald Trump se fait connaître par l’émission de télé-réalité "The Apprentice" et s’engage parallèlement en politique, chez les démocrates et les républicains. Quelles sont ses convictions profondes? Quel est son bilan à la tête des Etats-Unis? Croit-il vraiment tout ce qu’il dit? >> Ecouter l'épisode en entier : KEYSTONE AP - JULIA DEMAREE NIKHINSON Qui est vraiment Donald Trump ? (2/5) / Le Point J / 13 min. / aujourd'hui à 17:00 Caroline Stevan et l'équipe du Point J