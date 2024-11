Podcast - Quelle Amérique Donald Trump va-t-il trouver en arrivant au pouvoir?

Inégalités, violence politique, défiance envers les institutions: les Etats-Unis, que Donald Trump dirigera à nouveau à partir de 2025, connaissent leur lot de défis. Le Point J se demande quelle Amérique va trouver le futur locataire de la Maison Blanche.

Bien que les Etats-Unis soient la première puissance économique et militaire mondiale, une partie de sa population rencontre des difficultés financières. "Les frais de logement explosent, les frais d’alimentation explosent, les frais médicaux explosent également. A peu près 20% des Américains pensent qu’ils n’auront pas épongé leur dette médicale avant de mourir", déclare Amy Greene, spécialiste de la politique des Etats-Unis et autrice de "L’Amérique face à ses fractures", paru chez Tallandier en 2024. "Lorsqu’il s’agit de première nécessité, les Américains doivent faire parfois des choix très compliqués, entre, typiquement, se nourrir et payer leurs frais médicaux."

La récente inflation est passée par là, avec un taux d’augmentation sur un an qui a grimpé à 9,1% en juin 2022. Même si ce taux a diminué pour atteindre 2,4% en septembre 2024, et même si le revenu médian par foyer ajusté par rapport à l’inflation a augmenté pour atteindre 80'610 dollars en 2023 (retrouvant ainsi son niveau d’avant la pandémie de coronavirus d’après le New York Times), il y a, aux Etats-Unis, un effritement de la confiance dans l’ascenseur social, d’après Amy Greene. "Le travail dur ne permet pas de boucler les fins de mois pour de nombreuses personnes dans les classes populaires, les classes moyennes", dit-elle.

Les plus riches aux Etats-Unis vivent en moyenne quinze ans plus longtemps que les plus pauvres aux Etats-Unis Amy Greene, autrice de "L'Amérique face à ses fractures"

Assaut du Capitole en 2021, deux tentatives d’assassinat contre Donald Trump en 2024... le climat politique américain de ces dernières années se caractérise par une certaine violence. Reuters a identifié au moins 300 cas de violence politique entre l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et le 22 octobre 2024. Par ailleurs, d’après des chiffres relayés par la Fondation Carnegie pour la paix internationale, 20% des républicains et 13% des démocrates considéraient, en février 2021, la violence politique comme étant justifiée à notre époque.

Quelle Amérique Donald Trump va-t-il trouver en arrivant au pouvoir? Quelles tensions traversent le pays? Quelles sont les forces des Etats-Unis?

Quelle Amérique Donald Trump va-t-il trouver en arrivant au pouvoir ? (5/5) / Le Point J

