Podcast - Que se passe-t-il en Géorgie?

Depuis six jours, des manifestations pro-UE secouent la Géorgie. Le parti prorusse "Rêve géorgien", au pouvoir depuis 2012, a déclenché ces protestations en annonçant le report des négociations d’adhésion à l’Union européenne à 2028, un objectif pourtant inscrit dans la Constitution de cette ex-république soviétique.

"Il s'agit de manifestations très importantes où on sent une forte détermination et une gravité aussi. Quelque 50'000 personnes, c'est beaucoup pour un pays de 3,7 millions d'habitants", analyse Régis Genté, correspondant pour la Géorgie.

>> Lire aussi : Au lendemain de nouveaux heurts, la justice géorgienne refuse d'annuler les législatives décriées

"Fondamentalement, ce que les manifestantes et les manifestants géorgiens demandent, c'est que le pays reste dans l'orbite européenne, qu'il reste orienté vers l'intégration à l'Union européenne."

Cette vague de protestations fait suite à l'annonce du Premier ministre pro-russe Irakli Kobakhidzé de geler pour quatre ans le processus d'adhésion de la Géorgie à l'UE. Une décision qui rappelle les événements ayant déclenché la révolution de Maïdan en Ukraine en 2014.

Il faut prendre ce mouvement de contestation très au sérieux. C'est la question européenne qui est en jeu - un choix de civilisation. En Ukraine, c'est ce qui a été le détonateur. Régis Genté, correspondant pour la Géorgie

"Les Géorgiennes et les Géorgiens ne veulent pas de la Russie corrompue avec une dictature où on manipule le traditionalisme à des fins politiques sans avoir aucun intérêt pour les valeurs traditionnelles", souligne le journaliste.

La situation est d'autant plus tendue que les élections législatives du 26 octobre dernier sont contestées par l'opposition, qui dénonce des fraudes massives.

Mi-novembre, des groupes d'opposition et la présidente pro-européenne Salomé Zourabichvili avaient déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour faire annuler les résultats du scrutin. La Cour, dans une décision publiée mardi, a refusé cette demande, en précisant que son verdict était final et sans appel.

Que s'est-il passé lors des élections législatives d'octobre? Comment la situation va-t-elle évoluer?

>> Pour en savoir plus, écoutez l'épisode du Point J : Keystone Que se passe-t-il en Géorgie ? / Le Point J / 13 min. / hier à 17:00

Juliane Roncoroni et l'équipe du Point J