Podcast - Que deviennent nos garages?

Nouvelles mobilités, voitures trop grosses pour y entrer et assez solides pour dormir dehors... Un grand nombre de garages ont perdu leur fonction première. A quoi servent-ils désormais? Tour d’horizon avec le sociologue Benjamin Pradel.

Dès les années 1980 aux Etats-Unis, puis en Europe, les voitures, signe d’un certain statut social, commencent à quitter les garages pour occuper le devant de la maison ou même la rue. Elles se montrent et sont désormais assez robustes pour ne plus avoir besoin d’être protégées des intempéries. C’est l’époque des groupes de rock dans les garages ou des brocantes sur le trottoir.

Le garage est un lieu de la socialisation adolescente. Benjamin Pradel, sociologue et urbaniste

Aujourd’hui, les garages sont largement délaissés. En France, un tiers ne seraient plus utilisés pour stationner des automobiles. "C’est d’abord un espace de stockage; du stockage long comme des meubles dont on n’a plus besoin, ou du stockage court, comme des denrées alimentaires", note l’urbaniste et sociologue lyonnais Benjamin Pradel. Certains, aussi, sont totalement transformés: studio pour les grands-parents ou les ados, salle de sport, etc.

"On vit dans une société de consommation et d’accumulation où l’on a toujours besoin de plus de place. On utilise davantage le garage que les greniers et autres parce que c’est une pièce plus accessible, proche des pièces de vie", explique-t-il.

Le garage reste-t-il un haut lieu de la masculinité? Quid des ados? Que disent ces évolutions des transformations de notre société?

Ecouter l'épisode entier : Que deviennent nos garages ? / Le Point J

Caroline Stevan