Podcast - Pourquoi s'obstine-t-on à organiser des JO?

Surcoûts, problèmes environnementaux et risque d'attentat: organiser les JO est devenu un sacerdoce. Malgré les polémiques, de nombreux pays se battent encore pour organiser cette grande fête du sport. Quelles sont leurs motivations? Quels sont les vrais enjeux derrière les Jeux de Paris?

"Organiser les Jeux olympiques, c'est l'opportunité pour le pays de montrer ses talents, ses territoires, de montrer Paris, de renouveler aussi l'image de Paris", selon Jean-Baptiste Guégan, expert en géopolitique du sport et auteur de "La guerre du sport: Une nouvelle géopolitique".

Et de poursuivre: "Parce que Paris, pour nous, ce sont les émeutes urbaines, c'est le souvenir des attentats, c'est l'insécurité croissante, et puis la question des problèmes de transports, de logement, etc. Donc les Jeux olympiques, c'est l'occasion d'abord de se retrouver ensemble, de sourire".

Pour le spécialiste du sport, il s'agit de mettre en avant "la marque France", faire du "nation branding", pour "vendre le pays" et attirer des investisseurs, des talents et des touristes. "Il y a un retour sur les territoires, il y a un surplus d'activité. Pour Paris 2024, ça va être simplement 1 % du PIB", dit Jean-Baptiste Guégan.

Enjeux géopolitiques

Les Jeux, c'est simple, c'est la guerre sans les fusils. C'est finalement la victoire sans les morts. C'est exactement à ça que ça sert Jean-Baptiste Guégan, expert en géopolitique du sport

Les Jeux, c'est aussi et surtout l'occasion de montrer qu'un pays fait partie des puissances qui comptent sur l'échiquier international. "C'est un moyen pour la France de peser dans le dialogue international. On a la guerre en Ukraine, on a la relance du conflit israélo-palestinien. Les Jeux sont aussi l'occasion d'en parler et ça peut être l'occasion d'une diplomatie parallèle", indique Jean-Baptiste Guégan.

Les Jeux olympiques ont toujours été un enjeu et un rapport de force entre les grandes puissances. L'apogée ayant été la guerre froide où Américains et Russes s'affrontaient sans merci. Et encore aujourd'hui, la Russie est un sujet. Le CIO, l'instance dirigeante de l'olympisme, a décidé de bannir les athlètes russes et biélorusses du défilé lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, et ce, même sous bannière neutre. Pour le gouvernement russe, c'est une humiliation de plus infligée par les instances olympiques. Vladimir Poutine organisera d'ailleurs ses propres JO avec les Jeux de l'amitié qui auront lieu en septembre à Moscou.



Pour Jean-Baptiste Guégan, il faut maintenir ces grandes compétitions sportives, ne serait-ce que pour une raison. "Les Jeux, c'est simple, c'est la guerre sans les fusils. C'est finalement la victoire sans les morts. C'est exactement à ça que ça sert. C'est d'abord une bataille géopolitique, c'est une bataille de puissance. C'est une manière de se montrer par rapport aux autres. C'est le seul moment finalement où on peut se concurrencer, s'étalonner les uns vis-à-vis des autres, non pas par batailles, mais par médias interposés. C'est la fameuse course aux médailles de la guerre."



Quels sont les vrais enjeux derrière les Jeux? N'est-ce pas devenu une lubie des dirigeants? Est-ce une aberration financière, sociale et écologique?

>> L'épisode complet du Point J : Pourquoi on s’obstine à organiser des JO ? / Le Point J / 13 min. / aujourd'hui à 17:00

Juliane Roncoroni et l'équipe du Point J