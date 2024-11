Podcast - Pourquoi autant d’inondations dans le monde?

Les pluies torrentielles en Espagne ont causé la mort d’au moins 220 personnes. Avant elles, des événements similaires ont touché la France, la Suisse ou le Népal. Pourquoi autant d’inondations? La climatologue Sonia Seneviratne explique ces phénomènes dans le Point J, alors que la 29e Conférence de l'ONU sur le climat vient de commencer.

"Dans certaines régions, on a eu autant de précipitations en quelques heures que la quantité à laquelle on s’attend normalement en une année. La capacité totale de l’atmosphère à contenir l’humidité augmente en fonction de la température. Si la mer est plus chaude, cela induit aussi de l’évaporation supplémentaire", explique la professeure à l'École polytechnique fédérale de Zurich.

Les événements climatiques extrêmes seront de plus en plus fréquents et intenses Sonia Seneviratne, climatologue

Avec le réchauffement climatique, ce genre d’événements extrêmes sont appelés à se multiplier et à devenir de plus en plus intenses. "Le réchauffement climatique d’origine humaine multiplie les impacts de la variabilité naturelle météorologique. Le réchauffement climatique est une forme de dopage pour les événements comme des précipitations, canicules et autres", poursuit la spécialiste.

A quoi s’attendre si le réchauffement se poursuit? Comment agir?

>> Ecouter l'épisode du Point J : EPA KEYSTONE - J.J. GUILLEN Pourquoi y-a-t-il autant d’inondations ? / Le Point J / 13 min. / aujourd'hui à 17:00

Caroline Stevan