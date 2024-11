Podcast - Le vote antisystème a gagné aux Etats-Unis

Dix jours après l'élection présidentielle aux Etats-Unis, les chiffres révèlent une victoire claire mais nuancée de Donald Trump, qui interroge l'avenir des partis traditionnels américains. Jordan Davis en discute avec le politologue Antoine Yoshinaka.

Face à une Kamala Harris plombée par l'impopularité du gouvernement Biden, Donald Trump s'impose moins comme figure républicaine que comme personnage anti-establishment. Une tendance qui reflète une société américaine en quête de sens, s'éloignant des partis traditionnels.

>> Le suivi de la présidentielle américaine : Donald Trump signe une victoire historique en conquérant pour la seconde fois la Maison Blanche

La vraie question pour les élections de mi-mandat sera la capacité des républicains à mobiliser un électorat plus fidèle à Donald Trump qu'au parti Antoine Yoshinaka, professeur agrégé au Département de science politique de l'Université de l'État de New York à Buffalo.

Entre une coalition démocrate mise à mal et un électorat américain qui plébiscite une nouvelle fois l’outsider républicain, l’élection de Donald Trump renseigne tant sur les pratiques de vote de plus en plus hybrides des Américains et Américaines, que sur l’état d’une société américaine plurielle en quête de sens et qui semble bouder les deux grands partis historiques.

Les démocrates doivent-ils, pour autant, revoir totalement leur stratégie après cette défaite? Des réponses dans ce 65e épisode de "Democracy! Démocratie!"

"Democracy ! Démocratie !", épisode 65, écrit par Jordan Davis, réalisé par Jean Berset et produit par Magali Philip. Attachée de production Cindy Saugy.

Prochain épisode le vendredi 29 novembre.