Podcast - Le Salvador a-t-il trouvé la recette miracle pour lutter contre les gangs?

A la tête du Salvador depuis 2019, Nayib Bukele, qui a entamé son second mandat le 1er juin, a déclaré la guerre aux gangs en instaurant l'état d'urgence en mars 2022. Ce petit pays d'Amérique centrale, alors l'un des pays en paix les plus dangereux au monde, est devenu le plus sûr d'Amérique latine. Le Point J s'est demandé si le Salvador avait trouvé la recette miracle pour lutter contre les gangs.

"Nayib Bukele a mis en place ce qu'il appelle "un plan de contrôle territorial". Il a envoyé l'armée et la police, quartier par quartier, pour arrêter les membres des gangs, et les mettre en prison", explique Tamara Espiñeira, enseignante à Sciences Po Rennes et spécialiste des systèmes politiques en Amérique latine. Plus de 75'000 personnes ont ainsi été incarcérées depuis la mise en place de l'état d'urgence, le 27 mars 2022, et le taux d'homicide a été divisé par 40. Avant, vous saviez que vous aviez plus de chances de gagner au loto que de rentrer vivant après votre journée de travail Tamara Espiñeira, enseignante à Sciences Po Rennes et spécialiste des systèmes politiques en Amérique latine Cet état d'urgence, instauré depuis près de deux ans, a donné lieu à de nombreuses violations des droits humains. Dans cet épisode, Claire*, Suissesse établie depuis vingt ans au Salvador, nous fait part de son inquiétude concernant les arrestations arbitraires, et la surveillance grandissante de l'Etat. Est-ce que cette politique anti-gang du Salvador inspire d'autres pays d'Amérique latine? Les gangs ont-ils disparu du pays? La population salvadorienne adhère-t-elle à cette répression extrême? * nom d'emprunt >> Ecouter l'épisode du Point J : Lutte anti-gangs: le Salvador a-t-il trouvé la recette miracle ? Juliette May et l'équipe du Point J