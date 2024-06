Podcast: L’opération Vengeance de Donald Trump

Fin mai, après avoir été reconnu coupable par un tribunal new-yorkais, Donald Trump a immédiatement dénoncé le verdict et crié vengeance. Pourtant, l’ancien président semble plutôt ménagé par la justice et bénéficie de puissants soutiens, y compris au sein de la Cour suprême. Entretien avec Eric Lisann, avocat américain et ancien procureur fédéral, sur les menaces du candidat républicain.

Donald Trump et ses alliés n’ont cessé de clamer que ce procès n’est qu’un complot politique orchestré par Joe Biden. Cependant, malgré sa condamnation, Trump est quasiment assuré de ne plus avoir affaire à la justice avant la présidentielle de novembre. Ses autres procès ont pris du retard, notamment en raison de questions juridiques telles que l’immunité présidentielle, traitées par des juges conservateurs de la Cour suprême. Trump est favorisé par le système judiciaire, malgré ce qu’il dit (…) Il est favorisé et il continue à profiter de tout cela Eric Lisann, avocat américain et ancien procureur fédéral Donald Trump va-t-il se venger de ses adversaires s’il accède de nouveau au pouvoir? On peut le craindre, d'autant plus que de puissants think tanks conservateurs favorables à sa cause envisagent déjà des attaques contre l'État de droit et ses représentants. >> Le nouvel épisode de "Democracy! Démocratie!", à écouter également sur toutes les plateformes de streaming habituelles : L’opération Vengeance de Trump / Democracy ! Démocratie ! / 19 min. / aujourd'hui à 06:00 Prochain et dernier épisode avant l'été, le vendredi 28 juin. Un épisode écrit par Jordan Davis, réalisé par Mathieu Ballmer et produit par Magali Philip Attachée de production: Josiane Perret