Podcast - Israël: où en est la situation des otages?

Des dizaines de milliers de personnes manifestent depuis dimanche en Israël, suite à l’annonce de l’armée qui a retrouvé les corps sans vie de six otages à Gaza. Lundi, une grève générale a été lancée dans le pays pour demander la fin de cette guerre et le retour des otages. Où en est la situation? On en discute dans cet épisode du Point J avec Ariane Ménage, correspondante pour la RTS en Israël.

Certains des otages retrouvés morts par l'armée israélienne ce week-end avaient été enlevés le 7 octobre dernier. Depuis cette date, selon le Hamas, ce sont plus de 40'780 Palestiniennes et Palestiniens qui ont été tuées dans la bande de Gaza. Et depuis cette date, aucun accord n’a été trouvé pour mettre fin à ce conflit. Le président américain Joe Biden a d’ailleurs affirmé lundi que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu n'en faisait pas assez pour parvenir à un accord.

En Israël, les sondages montrent qu'une majorité de la population est favorable à un accord, même si cet accord signait définitivement la fin de la guerre, sans que le Hamas n'ait été éliminé, ce qui est l'un des buts de guerre annoncés par Benjamin Netanyahu. Ariane Ménage

C’est aujourd’hui ce que demande la population Israélienne à son gouvernement. La grève générale de lundi a aussi été lancée dans ce but: voir la fin de cette guerre et les otages revenir à la maison. Mais qui sont ces otages et où en est-on vraiment? On décrypte la situation dans cet épisode avec Ariane ménage, correspondante en Israël.

>> Ecoutez l'épisode: : AP Photo - Ariel Schalit Israël: où en est la situation des otages? / Le Point J / 11 min. / aujourd'hui à 17:00

Julie Winz