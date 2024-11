Podcast - Harris-Trump, le choc final

À quelques jours de l'élection présidentielle américaine, le podcast "Democracy! Démocratie!" plonge au cœur des swing states, ces Etats-clés où se joue l'avenir du pays. Dans les meetings de campagne se révèlent deux visions radicalement opposées de l'Amérique, entre espoir et discours apocalyptique.

Dans ce 64e épisode, notre correspondant Jordan Davis nous fait vivre l'atmosphère électrique des meetings de campagne. D'Atlanta à Las Vegas, les contrastes sont saisissants: chez Kamala Harris, une ambiance festive portée par la musique de Beyoncé et la présence d'Usher, où l'on parle de droits des femmes et de protection sociale. Chez Donald Trump, un ton plus sombre, où se mêlent anxiété économique et peurs des supporters face à l'immigration.

Je suis issue de la classe moyenne et je n'oublierai jamais d'où je viens Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence

Entre promesses d'avenir et discours alarmiste, ces derniers meetings dressent le portrait d'une Amérique profondément divisée, où chaque vote dans les Etats pivots pourrait faire basculer l'élection.

Notre pays est détruit [...] C'est comme une chaudière prête à exploser Donald Trump, candidat républicain à la présidence

"Democracy! Démocratie!" est à écouter ici, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming habituelles.

