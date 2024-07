Podcast - Est-ce que c'est "sexe à gogo" aux JO?

À chaque Jeux Olympiques, un chiffre affole les imaginaires: le nombre de préservatifs et autres protections distribués au village olympique. Ce sera 240'000 pour l’édition parisienne. Comment expliquer ces chiffres? La libido des athlètes est-elle décuplée aux JO?

"Il n'y a pas plus de relations avant les Jeux olympiques. Les athlètes de haut niveau sont plutôt 80% à diminuer leurs relations sexuelles dans la période de compétition. Il y a un besoin de concentration, d'organisation personnelle, car le village olympique n'est pas propice à se retrouver avec son partenaire habituel", répond Carole Maître, gynécologue du sport à l’INSEP, dans Le Point J.

Et les nombreux préservatifs mis à disposition des sportifs et des sportives? "Un certain nombre deviendront collector jusqu'aux prochains Jeux", s'amuse la médecin.

Si l'on a vu des rapprochements avec les compagnons et compagnes lors des JO, c'est le côté affectif, rassurant, qui prime, plus que le rapport sexuel Carole Maître, gynécologue du sport

Les relations sexuelles affectent-elles la performance sportive? Le village olympique est-il vraiment un lieu de rencontres?

Est-ce que c'est sexe à gogo aux JO ? / Le Point J

Tristan Miquel