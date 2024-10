Podcast - Elections américaines: mode d’emploi

A une quinzaine de jours du très attendu "Election day", Jordan Davis et le journaliste américain Daniel Nichanian vous proposent un 63ème épisode du podcast "Democracy! Démocratie!" dédié à la compréhension de la mécanique démocratique américaine et plus particulièrement à ses "petites" subtilités.

Une élection présidentielle aux Etats-Unis est le résultat d’une savante formule conjuguant enjeux locaux et nationaux, le tout soumis à un système de proportionnalité pouvant désarçonner jusqu’aux plus avertis. Ce que l’on sait moins, c’est que certains événements, d’apparence anecdotique ou semblant de moindre importance, se révèlent, contre toute attente, décisifs. Par exemple, en avril 2023, l’élection d’une juge à la Cour suprême de l’Etat du Wisconsin, Etat-pivot, a, par effet de domino, permis une redistribution des forces électorales en faveur des démocrates. Cette Cour suprême a renversé la carte électorale du Wisconsin fin 2023 et a forcé une nouvelle carte qui reflète mieux la façon dont les gens votent. Et justement, le 5 novembre, le Wisconsin va utiliser cette nouvelle carte pour la première fois. Il y a donc pour la première fois un enjeu dans le Wisconsin. Daniel Nichanian, journaliste, fondateur et éditeur de la plateforme boltsmag.org Du système des grands électeurs et des swing-states au rôle des Cours suprêmes, en passant par l’impact des petits scrutins locaux ou encore la pression exercée sur les institutions électorales (voir l'épisode 61 de Democracy): une grande machine tentaculaire sous-tend bel et bien l’élection du 5 novembre. Découvrez la face immergée de l’iceberg dans ce nouvel épisode. "Democracy! Démocratie!", à écouter ici, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming habituelles. Elections américaines : mode d’emploi / Democracy ! Démocratie ! / 20 min. / aujourd'hui à 00:01 Prochain épisode le vendredi 1er novembre. "Democracy! Démocratie!", épisode 63, écrit par Jordan Davis, réalisé par Antoine Weissenbach et produit par Magali Philip. Attachée de production Cindy Saugy.