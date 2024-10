Podcast - Donald Trump, idole de l'Amérique ouvrière?

Malgré un bilan controversé et des promesses non tenues envers les classes populaires, Donald Trump conserve un attrait puissant. Ce 62ème épisode de "Democracy! Démocratie!" explore les raisons pour lesquelles une partie significative de la classe ouvrière blanche américaine envisage de voter à nouveau pour lui.

Incarnant l'idéal du rêve américain et promettant la prospérité à une population frappée par la désindustrialisation, Donald Trump apparaît comme un choix de prédilection pour une classe ouvrière blanche désabusée. Son influence s'étend même à des bastions traditionnellement démocrates, bouleversant les équilibres politiques établis et allant même jusqu'à rallier des juridictions traditionnellement démocrates.

Quand Trump était président, on a vécu une baisse du taux de chômage et les salaires ont augmenté. J'ai un fils qui se marie l'année prochaine, pour lui et sa fiancée, c'est impossible d'acheter une maison, les prix sont hallucinants… Ça me crève le cœur! Comment vont-ils réaliser le rêve américain d'acheter sa propre maison? Lynette Villano, militante républicaine, employée de l'administration publique

Ainsi depuis le 23 septembre dernier, le Comté de Luzerne dans l'Etat de Pennsylvanie, pierre angulaire des stratégies électorales, affiche une majorité d'électeurs et électrices républicaines.

En 2016 déjà, cette zone post-industrielle à population majoritairement ouvrière et historiquement démocrate avait opéré un virage à droite et contribué à l’élection de Donald Trump. Un retournement de situation qui semble se répéter aujourd’hui et qui pourrait être décisif le 5 novembre.

Mais qu'est ce qui fondamentalement séduit ces cols bleus dans le discours trumpiste? Découvrez-le dans "Democracy ! Démocratie !", épisode 62.

