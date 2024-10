Podcast - Comment réconcilier les Etats-Unis?

A l'approche de l'élection présidentielle du 5 novembre, les Etats-Unis semblent plus fracturés que jamais entre Démocrates et Républicains. Mais est-ce bien le cas? Le Point J se demande comment rapprocher deux Amériques qui semblent ne plus s'entendre.

"On constate qu'il y a effectivement une forte polarisation. Mais le dernier sondage en date de l'Institut Gallup montre que 29% des adultes se définissent comme républicains, 30% comme démocrates et 40% comme indépendants", détaille Ludivine Gilli, historienne et directrice de l'Observatoire Amérique du Nord à l'Institut Jean Jaurès. Pour elle, il y a donc trois blocs au sein de la population, qui ont "des positions relativement consensuelles sur un très grand nombre de sujets, comme le contrôle des armes ou l'avortement". La polarisation est vraiment le fait de portions qui ne représentent pas l'intégralité de la population. Ludivine Gilli, historienne, directrice de l'Observatoire Amérique du Nord à l'Institut Jean Jaurès Ces indépendantes et indépendants pourraient-ils contribuer à une réconciliation? "Si l'on imagine des initiatives locales, elles pourraient avoir pour objectif de faire venir ces personnes qui sont moins radicales dans leur position, dans les instances qui prennent des décisions. Pour que la voix de cette majorité silencieuse devienne un moteur de modération du discours ambiant", répond Ludivine Gilli. Le système bipartisan est-il le principal obstacle à un rapprochement? Quels changement peut-on apporter au système pour des Etats-Unis moins polarisés? >> Ecouter l'épisode en entier : Keystone Comment réconcilier les Etats-Unis ? (1/5) / Le Point J / 14 min. / aujourd'hui à 17:00 Jessica Vial et l'équipe du Point J