Podcast - Combien y a-t-il de couleurs dans le monde?

Voit-on toutes et tous les mêmes couleurs? Deborah Epicoco, chercheuse en psychologie des couleurs à l'Université de Lausanne, répond aux élèves de la 11VG4 du collège de Grand-Champ à Gland (VD) dans le Point J.

"Le bleu me donne une sensation de liberté, de paix. Je n'imagine pas ne pas avoir de couleurs dans ma vie!", racontent Esma, 17 ans, Soraia, 15 ans, Ola, 15 ans et Era, 15 ans. Les quatre camarades de classe se demandent combien il y a de couleurs dans le monde.

"Le nombre de couleurs qu'on peut observer dans le monde va dépendre de trois paramètres principaux. De la physique, tout d'abord, et donc de la lumière. Deuxièmement, cela va dépendre de ce que votre œil est capable de percevoir à travers le système neurologique, et troisièmement, de ce que votre langage est capable d'exprimer", détaille Deborah Epicoco dans le Point J.

On a environ onze termes de base qui nous permettent de décrire les couleurs, alors que notre système visuel, lui, est capable de percevoir jusqu'à deux millions de teintes différentes! Deborah Epicoco, chercheuse en psychologie des couleurs à l'Université de Lausan n e.

Ces onze termes de base sont le bleu, rouge, violet, jaune, vert, orange, rose, brun, gris, noir et blanc. Selon la chercheuse, si nous percevons à la base toutes et tous les même couleurs, c'est le langage qu'on utilise pour les décrire qui diffère. Cela dépend de notre éducation et de notre socialisation.

Ainsi, les femmes ont généralement un langage plus développé pour nommer les termes de couleurs. "Si vous allez par exemple sur Zalando, une femme trouvera le même pull en 37 couleurs et 37 termes différents. Un homme, lui, aura un pull en blanc, gris et noir!", s'exclame la chercheuse.

Comment les personnes daltoniennes perçoivent-elles les couleurs? Toute cette semaine, le Point J vous propose une série d’épisodes réalisée en collaboration avec les élèves de la 11VG4 du collège de Grand-Champ à Gland, une quinzaine de jeunes en dernière année d’école obligatoire.

>> Ecouter le podcast du Point J : : Combien y a-t-il de couleurs dans le monde? (4/5) / Le Point J / 13 min. / aujourd'hui à 17:00

Julie Kummer, Juliane Roncoroni et l'équipe du Point J