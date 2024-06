Podcast - ça vient d'où cette folie des dinos ?

Le muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel expose des platéosaures, celui de Genève cherche actuellement son spécimen, les boutiques regorgent de T-Rex et autres diplodocus, sous toutes les formes. Mais d’où vient cette passion des dinos ? Marion Montaigne, autrice de « Nos mondes perdus » (Dargaud), creuse le phénomène dans le Point J.

"On est tous terrorisés par notre finitude et d’où on vient. On essaie de donner du sens mais plus la science avance, plus elle nous montre qu’on n’est pas si extraordinaire que ça. Les dinosaures ont occupé un temps très long sur Terre", rappelle l’illustratrice. Les dinosaures n’étaient ni les gros lézards à sang-froid ni les créatures mal évoluées que l’on a longtemps présentées. "Encaisser une extinction revenait à encaisser que Dieu détruisait ses créations. Cela nous arrangeait donc de penser que les dinosaures avaient disparu parce qu’ils étaient trop stupides."

Le vélociraptor est grand comme une oie. Marion Montaigne, autrice et illustratrice de « Nos mondes perdus » (Dargaud)

Conflits entre l’Eglise et la science, conflits entre les paléonthologues, Marion Montaigne retrace la quête et l’invention parfois des dinosaures, présentés tour à tour comme des créatures pataudes ou terrifiantes.

A partir de quand est apparu ce côté terrifiant ? Pour quelles raisons ? L’image que l’on a aujourd’hui des dinosaures est-elle juste ?

Caroline Stevan et l’équipe du Point J