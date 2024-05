Podcast - Ça change quoi de reconnaître la Palestine?

Mardi 28 mai, l’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont reconnu officiellement l’Etat palestinien. Quel impact cela peut-il avoir sur la crise actuelle ou une résolution durable du conflit? Et de manière générale, comment se déroule la reconnaissance d’un Etat? Annyssa Bellal, spécialiste de droit international, nous éclaire dans le Point J.

"Il faut distinguer la dimension juridique et politique. D'un point de vue politique, c'est un signal que certains Etats ont voulu donner, un signal de soutien à la Palestine, mais aussi vis-à-vis d'Israël qu'il faut trouver une solution plus durable à la crise actuelle, explique la directrice de la Geneva Peacebuilding Platform. Maintenant, les trois quarts de la planète sont en faveur d'une solution à deux Etats, cela exerce une pression sur Israël, mais aussi sur les Etats-Unis."

Mais comment se déroule formellement la reconnaissance d'un Etat? "Il n'y a pas besoin de préciser les frontières. On peut reconnaître la capitale, mais ce n'est pas non plus obligatoire, comme pour le gouvernement", précise la juriste. De fait, si certains Etats ont symboliquement reconnu Jérusalem-Est comme capitale, les autorités palestiniennes n'y siègent pas.



Qu'est-ce que ça implique concrètement de reconnaître un Etat? Quels sont les prérequis pour pouvoir prétendre au titre d'Etat? Quelle est la position suisse vis-à-vis de la Palestine?

Caroline Stevan et l'équipe du Point J