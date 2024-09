Podcast - C'est quoi les Soulèvements de la Terre ?

Induni, Implenia, Holcim... plusieurs géants de la construction dans le canton de Genève ont été ciblés par un collectif écologiste. Il s'agit des Soulèvements de la Terre, mouvement né en France en 2021 et momentanément dissous en 2023. Le Point J se demande d'où il vient et quelle est son organisation.

Les Soulèvements de la Terre sont "une coalition de collectifs et de militantes et militants engagés pour une écologie radicale". Ce mouvement prône la désobéissance civile, le blocage, voire le sabotage de lieux et de projets à leurs yeux "écocidaires", comme les mégabassines pour l'agro-industrie, les lignes à grande vitesse ou les projets liés à l'industrie du béton.

C'est un mouvement qui ne prône pas directement la non-violence et qui revendique de s'en prendre aux infrastructures et aux symboles du système productiviste Romain Jeanticou, grand reporter à Telerama, spécialiste des mouvements écologistes et militants en France

"Les soulèvements de la Terre ont comme but de réancrer la lutte écologiste hors des grandes villes où ont eu lieu les manifestations pour le climat ces dernières années", explique Romain Jeanticou, grand reporter à Télérama et auteur du livre-enquête "Terres de lutte", aux éditions du Seuil.

Quelles sont leurs stratégies ? Qu'est-ce qui a poussé le gouvernement français à dissoudre ce mouvement, accusé "d'écoterrorisme" en 2023 ? Pourquoi les Soulèvements de la Terre se sont-ils implantés en Suisse ?

Jessica Vial et l'équipe du Point J