Podcast - C'est quoi le problème avec les cheveux des femmes?

Début novembre, une vidéo d’une jeune femme iranienne dévêtue, les cheveux à l’air libre, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Son geste est rapidement devenu un symbole pour toutes les Iraniennes qui subissent l’oppression de la police des mœurs.

Dans cet épisode du Point J initialement diffusé en octobre 2022, nous revenons sur la mort d'une autre Iranienne, Mahsa Amini, arrêtée et battue à cause d’un foulard mal porté, et nous explorons la symbolique des cheveux féminins dans les révoltes et les grandes religions monothéistes, avec Christian Bromberger, anthropologue du cheveux et spécialiste de l’Iran.

"Il y a un problème dans la mesure où ces cheveux sont conçus comme l'arme de la séduction dans la plupart des sociétés. Il faut donc couvrir ce qui peut séduire d'autres hommes, indépendamment de l'homme auquel la femme est mariée", explique Christian Bromberger, interrogé dans Le Point J.

Par ailleurs, selon le spécialiste, les cheveux sont l'une des rares parties du corps que l'on peut modifier à loisir – les teindre, les couper, les allonger –, raison pour laquelle ils captent davantage l'attention par rapport à d'autres zones corporelles. Ainsi, se couper les cheveux est souvent un geste porteur de symbole.

Les cheveux comme symbole de révolte face au pouvoir, on retrouve cela chez les garçonnes après la Première Guerre mondiale. Elles manifestent en ayant les cheveux courts leur volonté d'accéder au statut des hommes Christian Bromberger, anthropologue dont le travail porte sur le traitement social et culturel de la chevelure

"En Iran, traditionnellement, les femmes se coupent les cheveux quand leur mari décède. Cela signifie une rupture avec la vie sexuelle et amoureuse. Dans le cas de l'Iran aujourd'hui, se couper une mèche de cheveux devient également un symbole contre le régime qui a imposé le voile, alors que des précédents régimes l'avaient au contraire supprimé."

Que disent les grandes religions monothéistes sur la dissimulation des cheveux? Au-delà des questions religieuses, pourquoi la chevelure non-standard crispe-t-elle autant?

