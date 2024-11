Podcast - A quoi joue Elon Musk?

Après avoir largement financé la campagne de Donald Trump, Elon Musk a été nommé à la tête d’un Département de l’efficacité gouvernementale avec l’homme d'affaires Vivek Ramaswamy. Mais quel est son agenda politique? Boris Manenti, auteur de "Elon Musk, le bonimenteur", lance des pistes dans le Point J.

Elon Musk, à la tête de Tesla, de X ou de SpaceX, a investi plus de 100 millions de dollars dans la campagne de Donald Trump avant même d'intégrer l'équipe présidentielle. L'idée était-elle de favoriser le candidat qui favoriserait ensuite ses entreprises?

"Il y a un calcul tout simple et très cynique. Elon Musk veut vendre un maximum de véhicules électriques aux Etats-Unis. Et la conversion d'une voiture thermique à la voiture électrique est subventionnée. Ça allait continuer si les démocrates étaient élus", explique Boris Manenti. "En revanche, les républicains, et en particulier Donald Trump, étaient assez critiques. En ralliant Donald Trump, Elon Musk a pu influer sur la politique de la prochaine administration. Par ailleurs, les entreprises de Musk sont sous le coup d'une vingtaine d'enquêtes de différentes agences fédérales, par exemple sur la sécurité des véhicules Tesla, sur les dommages environnementaux des fusées SpaceX", ajoute Boris Manenti.

Elon Musk veut transmettre une idéologie vraiment très conservatrice Boris Manenti, auteur de "Elon Musk, le bonimenteur" (Le Rocher)

Outre ces calculs économiques, le businessman a des ambitions politiques. "Il a une idéologie qu'il veut transmettre, une idéologie vraiment très conservatrice, qu'en Europe on qualifierait tout simplement d'extrême droite."

Intelligence artificielle, guerre en Ukraine, conquête spatiale, immigration, droits des minorités… sur quoi peut-il avoir une réelle influence? Combien de temps la lune de miel entre Donald Trump et Elon Musk peut-elle durer?

Caroline Stevan