Plus que n'importe quel autre président français, Emmanuel Macron multiplie les hommages nationaux

L'acteur français Alain Delon, décédé dimanche, pourrait faire l’objet d’un hommage et d’obsèques nationales. Plus qu'aucun de ses prédécesseurs, Emmanuel Macron multiplie ce type de commémorations. Pour le président français, très contesté, ces célébrations sont notamment un outil de cohésion nationale.

Décréter un hommage national est le privilège d’une seule personne en France, celui du président de la République. Il est le maître d’une cérémonie millimétrée, qui se tient le plus souvent à Paris, dans la cour de l’Hôtel national des Invalides, en présence de la garde nationale, d'un orchestre militaire et d’un parterre d’invités officiels. Du haut d’un pupitre tricolore, le président prononce traditionnellement un éloge funèbre.

Cet exercice semble particulièrement plaire à Emmanuel Macron, qui s'y est prêté 30 fois depuis son arrivée à l’Elysée en 2017, honorant par exemple Jean-Paul Belmondo, Simone Veil ou Charles Aznavour. Il s'agit d'un record. Nicolas Sarkozy n’en avait par exemple célébré que trois et François Mitterrand deux seulement en quatorze ans de présidence.

Les hommages nationaux se déroulent généralement à Paris, dans la cour de l’Hôtel national des Invalides. [Keystone - Christophe Petit Tesson - EPA]

Figures de cohésion

Les critères à remplir pour recevoir un hommage national ont évolué au fil du temps. A l'origine réservées aux militaires morts pour la France, ces cérémonies honorent désormais des femmes ou des hommes politiques, des résistants ou encore des artistes.

En 2015, François Hollande a rendu un hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre, marquant un tournant. Pour la première fois, des civils avaient droit à un tel honneur. L'ancien président en a ensuite célébré davantage que ses prédécesseurs, dans le but, notamment, d’apaiser une société traumatisée. Mais c’est Emmanuel Macron qui a vraiment intensifié cette pratique et en a fait une véritable politique, à des fins plus personnelles.

François Hollande seul devant tous les invités lors de la cérémonie en hommage aux victimes des attentats de 2015 aux Invalides. [Reuters - Charles Platiau]

"Il y a un fil conducteur dans ces deux quinquennats, qui est l'idée que la France a besoin de figures de référence", analyse l’historien Jean Garrigues, président de la Commission internationale d'histoire des Assemblées, dans l'émission Tout un monde. Selon lui, face à une population divisée et à sa propre impopularité, Emmanuel Macron a choisi d'honorer "des figures de cohésion, de rassemblement et d'exemplarité".

"Des figures d'autant plus incontestables que le président de la République lui-même est très contesté", ajoute Jean Garrigues. "C'est un peu une sorte de béquille, un ersatz de ce qui manque au président de la République."

Un effet limité

Cette béquille lui serait particulièrement utile dans la période actuelle, troublée par les élections législatives anticipées. "C’est une façon de dire que les partis politiques sont des facteurs de clivage", observe Luc Rouban, politologue et directeur de recherche au CNRS. En célébrant des figures historiques, Emmanuel Macron essaie de se placer au-dessus de ces divisions et de montrer que, lui, appelle à créer "une coalition solide, gouvernementale et faite de compromis".

L'effet réel de ces hommages demeure toutefois difficile à évaluer, tout comme pour d'autres événements qui évoquent l’unité et la cohésion, tels que les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de football.

"Incontestablement, ce sont des moments positifs pour un président de la République. En 1998, au moment de la première victoire de la France en Coupe du monde, Jacques Chirac avait gagné quinze points de popularité", rappelle Jean Garrigues. "Mais il ne faut pas exagérer l'impact par rapport au rejet très violent d'une partie de la population d'Emmanuel Macron. Donc je ne suis pas sûr que les commémorations de ce type lui apportent beaucoup", poursuit-il.

Par ailleurs, la multiplication de ces cérémonies comporte aussi le risque, peut-être, de les vider de leur sens.

Sujet radio: Julie Rausis

Adaptation web: Emilie Délétroz