Plus de 30 morts au Bangladesh dans des manifestations, la TV d'Etat en feu

Les affrontements au Bangladesh entre les forces de l'ordre et les étudiants qui manifestent depuis le 1er juillet contre des quotas d'embauche dans la fonction publique ont fait 32 morts en 48 heures dont un journaliste, selon un nouveau bilan établi jeudi. Le siège de la télévision d'Etat a été incendié et l'internet quasiment coupé.

Des centaines de manifestants ont débordé la police antiémeutes qui avait fait usage contre eux de balles en caoutchouc et ont pourchassé les policiers qui se sont réfugiés au siège de la BTV à Dacca, la capitale. Un responsable de l'hôpital d'Uttara Crescent de cette ville a précisé sous couvert d'anonymat que des personnes avaient aussi été tuées par des balles d'armes à feu et un millier d'autres ont été hospitalisés pour des blessures subies au cours de ces heurts.

La foule en colère a ensuite incendié l'accueil de la chaîne de télévision BTV et des dizaines de véhicules garés à l'extérieur, a affirmé un responsable sous couvert d'anonymat. "Le feu continue (...) Notre diffusion a été pour l'instant interrompue", a-t-il ajouté.

Tirs policiers en cause

La cheffe du gouvernement Sheikh Hasina, 76 ans, a condamné mercredi le "meurtre" de manifestants dans un discours télévisé et a promis que les responsables seraient punis quelle que soit leur affiliation politique.

Mais cela n'a pas suffi. La violence s'est aggravée au moment où la police tentait à nouveau de disperser les protestataires avec des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène.

"Nous exigeons d'abord que la Première ministre nous présente ses excuses", a raconté une manifestante de 18 ans. "Il faut que justice soit rendue pour nos frères tués".

Plusieurs villes

Au moins 25 personnes, dont un journaliste, ont été tuées jeudi, en plus des sept morts signalés plus tôt dans la semaine, selon un comptage établi par l'AFP, et des centaines ont été blessées.

Des hôpitaux ont fait état de 14 décès supplémentaires: 10 à Dacca, deux dans la ville portuaire de Chittagong et deux dans des localités voisines.

Didar Malekin, du média en ligne Dhaka Times, a informé que l'un de ses reporters avait été tué pendant qu'il couvrait les violences dans la capitale.

Les participants aux manifestations quasi-quotidiennes exigent la fin du système de quotas: celui-ci, selon eux, profite aux enfants des groupes soutenant Sheikh Hasina qui dirige le Bangladesh depuis 2009.

