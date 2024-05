Plus de 100 morts en deux jours lors de crues soudaines en Afghanistan

Des crues soudaines dans l'ouest de l'Afghanistan ont fait au moins 100 morts ce week-end, ont annoncé les autorités locales. D'autres personnes sont portées disparues, alors que quelque 2000 habitations ont été détruites et des milliers d'autres endommagées.

Les autorités de la province de Ghor et de Faryab redoutent un bilan encore plus lourd après ces crues soudaines et alors que de nouvelles intempéries sont attendues.

Ces dernières semaines, au moins 350 personnes ont trouvé la mort dans le pays, surtout au nord et à l'ouest, à cause des inondations, selon le Programme alimentaire mondial et les responsables talibans.

De nombreuses routes coupées

Ces inondations ont également tué des milliers de têtes de bétail, détruit des centaines d'hectares de terres agricoles, des centaines de ponts et des milliers d'arbres, a précisé un responsable de la police. De nombreuses routes ont également été coupées, empêchant toute circulation et compliquant le travail des secours.

Ces précipitations surviennent après un hiver anormalement sec et plusieurs années de sécheresse dans ce pays figurant parmi les plus exposés aux changements climatiques, d'après les experts.

afp/boi