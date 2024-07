Plombée par les frasques de Cyril Hanouna, la chaîne C8 perd sa fréquence de diffusion en France

L'Autorité française de régulation de l'audiovisuel (Arcom) a dévoilé les candidats retenus pour l'attribution des fréquences nationales de la télévision câblée. La chaîne C8, fief de Cyril Hanouna, n'a pas été retenue. Les frasques de l'animateur polémique avaient valu à la chaîne du groupe Canal de nombreuses condamnations.

Après sept journées d’auditions et plusieurs jours de réflexion, le régulateur de l’audiovisuel a tranché. Dans un communiqué publié mercredi, l'Arcom a livré le nom des 15 chaînes retenues, sur 24 candidatures, pour occuper les fréquences de télévision numérique terrestre (TNT) remises en jeu.

Les chaînes C8 et NRJ12 n'y figurent pas. En revanche, la chaîne d'information en continu CNews, très contestée car souvent considérée désormais comme une chaîne d'opinion d'extrême droite contrôlée par le milliardaire Vincent Bolloré, voit sa patente renouvelée.

Plus de 7 millions d'euros de sanction

Fragilisée par les dérapages en série de son animateur vedette Cyril Hanouna, qui bénéficiait d'une liberté quasi absolue en raison de sa proximité avec Vincent Bolloré, C8 apparaissait particulièrement en danger. La chaîne a été sanctionnée à de nombreuses reprises par l'Arcom ces dernières années pour des propos tenus pendant son émission phare "Touche pas à mon poste" et ses dérivées.

C8 cumule ainsi au total 7,6 millions d'euros de sanctions sur les huit dernières années. "La 2e chaîne la plus sanctionnée sur la même période, c'est 380'000 euros. Donc vous êtes vraiment dans une case à part", a rappelé Benoît Loutrel, membre de l'Arcom, lors de l'audition de la chaîne.

"Avec cette décision, l'Arcom tire les premières conséquences logiques des dérives des antennes contrôlées par Vincent Bolloré", a réagi le nouveau directeur général de Reporters sans frontière Thibaut Bruttin. Le régulateur "a pris la mesure de ses responsabilités", dit-il, en envoyant un signal fort aux éditeurs de chaînes.

Décision lourde de conséquences

Cette décision, qui intervient dans le cadre d'un renouvellement général de l'attribution des canaux de diffusion arrivant à échéance en 2025, se base sur le respect des obligations, l'intérêt du public, la viabilité économique, le pluralisme ou l'investissement dans la création culturelle française.

Le retrait de sa fréquence publique ne signera pas forcément l'arrêt total de C8, compte tenu des possibilités de diffusion par Internet, box ou télés connectées. Mais la TNT, lancée en 2005, structure encore largement le paysage audiovisuel français et reste l'unique mode de réception pour près de 20% des foyers équipés d'un poste.

Numérotations décidées à l'automne

En remplacement, les nouvelles chaînes proposées par le journal Ouest-France (OF TV) et par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky (RéelsTV) ont été présélectionnées, à l'inverse notamment de la chaîne d'information orientée à gauche Le Média TV, non retenue. L'Arcom a fondé, entre autres, sa décision sur "l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif prioritaire de pluralisme des courants d'expression socio-culturels".

RéelsTV a été présenté par le groupe CMI France comme une "chaine généraliste dont le documentaire sera la colonne vertébrale". Selon son dossier, les documentaires représenteront 50% du temps d’antenne alors que le débat et le divertissement se partageront le reste. Sa candidature a été portée par l'éditorialiste Raphaël Enthoven lors de l'audition, tandis que Daniel Kretinsky est réputé comme étant un soutien d'Emmanuel Macron. Il possède notamment l'hebdomadaire Franc Tireur, dirigé par Caroline Fourest.

Des conventions spécifiques seront désormais établies avec chaque candidat avant la délivrance d'une autorisation pour une durée maximale de 10 ans. La numérotation des chaînes, elle, sera examinée à l'automne, et l'Arcom possède aussi une certaine marge de manœuvre en la matière pour sanctionner ou privilégier certaines offres, en fonction de l'intérêt du public.

jop avec agences