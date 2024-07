"Personne n'est plus qualifié que moi" pour "gagner" l'élection, assure Joe Biden

Le président américain Joe Biden a obstinément et parfois laborieusement défendu son acuité mentale et sa capacité à gouverner le pays pour un second mandat, lors d'une des interviews les plus importantes de sa carrière politique, vendredi sur ABC.

"Personne n'est plus qualifié que moi" pour "gagner" l'élection, a affirmé le dirigeant de 81 ans lors de cet entretien d'une vingtaine de minutes, niant la réalité des sondages qui le placent en nette difficulté face à Donald Trump. Lors de son échange avec le journaliste George Stephanopoulos, crucial pour le maintien de sa candidature, le président a esquivé à plusieurs reprises la question de savoir si son état physique et mental s'était dégradé durant son mandat. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Il ne s'est pas non plus engagé à se soumettre à des évaluations médicales indépendantes, assurant qu'être président équivalait à passer "un test cognitif chaque jour". Or ce sont bien ses capacités cognitives qui font l'objet de très vives discussions, depuis son débat catastrophique face à Donald Trump, jeudi 27 juin. >> A lire : Gaffes, trous de mémoire, confusions... retour sur les moments d'errements de Joe Biden "Malade" lors du débat face à Trump "J'étais malade. Je ne me sentais vraiment pas bien", a affirmé le dirigeant démocrate, en évoquant un mauvais rhume pour justifier sa contre-performance face à son prédécesseur républicain. A la question de savoir s'il avait revu sa piètre performance, Joe Biden a répondu par ces mots étranges: "Je ne crois pas." La séquence a été partagée immédiatement par le camp républicain qui prétend depuis des années que le président octogénaire est sénile. "Biden est dans le déni et en déclin", a lancé Karoline Leavitt, porte-parole de Donald Trump, sur X. 22 minutes d'interview S'il s'est exprimé durant 22 minutes de manière plus fluide que pendant son duel télévisé raté du 27 juin avec Donald Trump, Joe Biden a toutefois parlé d'une voix étouffée, et a eu des phrases parfois incomplètes ou un peu décousues. Cela suffira-t-il pour rassurer les démocrates, de plus en plus nombreux à appeler à ce qu'il jette l'éponge ? >> Revoir le sujet dans l'émission Forum du 28 juin : La faible performance de Joe Biden lors du débat contre Donald Trump sème la panique chez les démocrates (vidéo) / Forum / 3 min. / le 28 juin 2024 "Le président est fier de son bilan, à juste titre. Mais il apparaît dangereusement déconnecté des préoccupations des gens concernant ses capacités à aller de l'avant et sa position dans cette campagne", a jugé sur X le très influent David Axelrod, ancien stratège de Barack Obama. Sondages pessimistes Joe Biden a dit ne "pas croire" aux sondages qui donnent l'avantage à son rival au niveau national et dans les Etats clés, affirmant que de son point de vue, il était "au coude à coude" avec Donald Trump. Lorsque le journaliste lui a indiqué qu'il n'avait jamais vu un président se faire réélire avec une cote de popularité de 36%, il a dit: "je ne crois pas que ce soit ma cote de confiance". "Si le Seigneur tout-puissant descendait et disait +Joe, retire-toi de la course+ je me retirerais de la course, mais il ne va pas descendre", a encore dit le président américain. afp/jtr