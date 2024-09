Pékin promet plus de 40 milliards de francs d’aide financière aux pays africains

Le président chinois Xi Jinping a promis jeudi 42 milliards de francs d'aide financière sur trois ans aux pays africains, dont une cinquantaine de dirigeants sont à Pékin pour un sommet. Une enveloppe qui vise à renforcer les échanges dans le commerce et les infrastructures entre le géant asiatique et les pays d'Afrique.

Les relations Chine-Afrique connaissent leur "meilleure période de l'histoire", a assuré Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture du sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique. "La Chine est prête à approfondir sa coopération avec les pays africains dans l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, le commerce et les investissements", a-t-il ajouté.

"Dans les trois prochaines années, le gouvernement chinois veut fournir un soutien financier à hauteur de 360 milliards de yuans", dont la moitié sous forme de crédits, a-t-il annoncé, promettant d'aider à "créer au moins un million d'emplois en Afrique".

Subventions militaires

Par ailleurs, Pékin fournira 141 millions de dollars en subventions dans le domaine militaire et assurera "des formations pour 6000 militaires et 1000 policiers et agents des forces de l'ordre en Afrique".

S'exprimant également au sommet, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a assuré que la Chine et l'Afrique, en coopérant ensemble, pouvaient "mener la révolution des énergies renouvelables".

La Chine est déjà le premier partenaire commercial du continent africain, avec 167,8 milliards de dollars en échanges bilatéraux au premier semestre 2024, selon les médias officiels chinois. Elle a envoyé ces deux dernières décennies des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs en Afrique et gagné un accès privilégié aux vastes ressources naturelles africaines, notamment le cuivre, l'or et le lithium.

Nombreuses infrastructures

Les prêts des banques publiques chinoises ont permis de financer de nombreuses infrastructures destinées à doper la croissance africaine (voies ferrées, ports, routes...). Mais ils ont soulevé des interrogations en contribuant à creuser l'endettement de certains pays.

Le montant des prêts accordés par la Chine aux pays africains l'an passé a toutefois été divisé par six par rapport aux sommets atteints en 2016, où ils frôlaient les 30 milliards de dollars.

Selon les analystes, le ralentissement économique actuel en Chine pousse Pékin à réduire ses investissements en Afrique, malgré la concurrence croissante avec les Etats-Unis sur ce continent, en matière d'influence politique et d'accès aux ressources naturelles.

hkr avec ats