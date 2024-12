Pascal de Crousaz: "En Syrie, il y a chez les insurgés la volonté de remettre en place les institutions de l'Etat"

"Moment historique" pour le peuple syrien, avec d'intenses notes d'espoir, mais aussi de nombreuses inconnues face à l'arrivée au pouvoir du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham: le spécialiste du Proche-Orient Pascal de Crousaz analyse l'actualité syrienne après la chute de Bachar al-Assad.

"On vit un moment historique pour la Syrie et les Syriens, puisque les dernières élections libres et pluralistes avaient eu lieu en 1954, il y a 70 ans exactement", rappelle Pascal de Crousaz, spécialiste du Proche-Orient et docteur en relations internationales, lundi dans La Matinale de la RTS.

Un événement important qui dépasse les frontières nationales. "Pour le monde aussi, c'est important, parce que cela montre une fois de plus qu'un régime autoritaire et dictatorial – qui ne tient que par la répression et qui n'a pas de légitimité démocratique – peut s'effondrer comme un château de cartes dès lors que quelques éléments de contexte se modifient", souligne le spécialiste.

L'affaiblissement fatal du Hezbollah

Ce contexte – "un parrain russe occupé par son hybris à ferrailler en Ukraine, et la volonté israélienne de changer le Moyen-Orient depuis (les attaques du) 7 octobre" – a fait que le Hezbollah et l'Iran ont été affaiblis par les coups de boutoir portés par l'Etat hébreu.

"L'affaiblissement du Hezbollah est un point très important: en 2016, le régime de Damas avait été sauvé depuis les airs par les bombardements massifs russes et depuis le sol par les forces iraniennes Al-Quds et par le Hezbollah. Or, c'était surtout le Hezbollah qui était la cheville ouvrière du salut du régime. Dès lors que le Hezbollah s'est fait décimer par Israël au Liban, la voie était libre", analyse Pascal de Crousaz.

Il y a une convergence sur le symbole de l'Etat: on arrache le drapeau syrien officiel, celui du parti Baas, et on le remplace par celui de la Syrie historique Pascal de Crousaz

La conquête expresse des rebelles islamistes de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie, pose de nombreuses questions sur les velléités politiques du groupe. S'agit-il de djihadistes qui ont réussi à redorer leur blason ces dernières années? La Syrie doit-elle s'attendre à une forte progression du religieux sous leur conduite?

Se basant sur les symboles récemment exhibés par HTS, Pascal de Crousaz se veut confiant: "Le drapeau qu'ils arborent n'est pas celui du mouvement, ou celui d'un califat islamiste. C'est bel et bien le drapeau à trois étoiles de la Syrie libre, l'ancien drapeau", dont les trois étoiles figurent les trois régions naturelles du pays.

"Il y a une convergence sur le symbole de l'Etat: on arrache le drapeau officiel, celui du parti Baas – dont les deux étoiles représentent l'union (utopique) entre la Syrie et l'Egypte – et on le remplace par celui de la Syrie historique", relève le spécialiste.

Pas d'exactions à Alep

Les mots utilisés par le leader du groupe HTS soulignent également une volonté de pacification: implorer Dieu pour que sa victoire ne soit "une conquête de revanche, mais de miséricorde". "A Alep, ville plurielle, on n'a pas assisté à des exactions ou des revanches communautaires", souligne encore l'expert.

Le grand défi maintenant va être d'organiser des élections libres, pluralistes et démocratiques Pascal de Crousaz

Autre point important, après la conquête de Damas, les membres du HTS ont clamé "Vive la Syrie libre et l'ensemble des Syriens dans leur diversité!", mais ont surtout appelé à préserver les institutions de l'Etat. "Il y a donc une volonté de les remettre en place, de ne pas faire table rase et de transporter à l'intérieur des territoires libérés les institutions mises en place par les rebelles dans la province d'Idlib, avec un certain succès depuis sept ans", relève Pascal de Crousaz.

"Le grand défi maintenant va être de fédérer dans le sens de la résolution de l'ONU pour finir la crise syrienne, c'est-à-dire d'organiser des élections libres, pluralistes et démocratiques."

Conservatisme religieux

Côté religieux, les insurgés de HTS sont d'obédience islamiste certes, mais très en deçà du radicalisme tous azimuts de Daech ou des talibans en Afghanistan, selon l'expert. Les femmes ont le droit de vote, peuvent étudier et exercer des fonctions professionnelles, mais restent moins représentées au sein des instances dirigeantes du groupe qu'elles ne le sont par exemple au sein du Hamas, souligne-t-il.

Si le régime de Bachar al-Assad était d'apparence séculier, dans les villes et les campagnes syriennes, le pays était de fait relativement conservateur. "Je ne crois pas que ce qui se passe à Idlib va très au-delà du conservatisme qui préexistait dans la société syrienne auparavant", note Pascal de Crousaz. Et de rappeler qu'à Idlib, les chrétiens avaient la liberté de culte, même si les signes ostentatoires sur les églises étaient interdits. "Reste à savoir comment sera traitée la minorité alaouite, autrefois persécutée avant d'être portée au pouvoir par le clan Assad", avertit le spécialiste.

