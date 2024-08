Pas de survivants dans le crash d'un avion avec 61 personnes à bord au Brésil

Un avion s'est écrasé vendredi dans la région de São Paulo, dans le sud-est du Brésil, tuant les 61 personnes à son bord. Les causes de l'accident restent pour l'heure inconnues.

L'avion, un ATR-72 de la compagnie Voepass reliait Cascavel, dans l'Etat du Parana (sud), à l'aéroport international de Guarulhos, à São Paulo. Après une brutale descente à pic, l'appareil du constructeur franco-italien ATR, filiale d'Airbus et de l'italien Leonardo, s'est écrasé à 13h25 (18h25 en Suisse) à Vinhedo, localité située à quelque 80 kilomètres au nord-ouest de São Paulo.

Voepass, qui dans un premier temps avait fait état de 62 personnes à bord, a révisé à la baisse ce bilan, évoquant dans un communiqué "57 passagers et quatre membres d'équipage".

Des images diffusées par les médias locaux ont montré l'appareil au moment de sa chute à grande vitesse, et d'autres une longue colonne de fumée s'élevant depuis le site de l'impact, un quartier d'habitations, où il n'y a pas eu de victimes supplémentaires, selon les autorités.

Pas de survivants

"Il n'y a pas eu de survivant", a indiqué dans un courriel à l'AFP la mairie de Valinhos, qui a participé aux opérations de secours dans la localité voisine de Vinhedo.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva a déploré la tragédie lors d'un événement officiel dans le sud du pays et a fait observer une minute de silence pour les victimes. "Un avion vient de tomber sur la ville de Vinhedo, dans l'Etat de Sao Paulo, avec 57 passagers et quatre membres d'équipage et il semble que tous sont morts", a dit Lula, avant que ce bilan ne soit confirmé.

Le maire de Cascavel, Leonardo Paranhos, a confirmé sur les réseaux sociaux les 61 décès, "une tragédie pour nous tous". "Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour venir en aide et fournir les informations aux proches" des victimes, a-t-il dit.

Des circonstances à déterminer

Selon l'armée de l'air brésilienne (FAB), le vol "s'est déroulé de façon normale jusqu'à 13h20". Mais une minute après "l'aéronef n'a pas répondu aux appels" de la tour de contrôle et "il n'a pas non plus déclaré se trouver dans une situation d'urgence ni affronter des conditions météorologiques adverses".

"La perte de contact avec le radar a eu lieu à 13h22", a ajouté la FAB. La boîte noire "a déjà été trouvée, apparemment intacte", a indiqué le secrétaire à la sécurité de l'Etat de São Paulo.

La police militaire présente sur les lieux a fait savoir que l'incendie provoqué par la chute de l'avion était désormais sous contrôle. Des équipes de pompiers de la défense civile de l'Etat ont été aussi déployées à Vinhedo.

Voepass a précisé qu'"il n'y a pas encore de confirmation concernant les circonstances de l'accident". Selon un responsable de l'agence nationale de l'aviation civile, l'appareil respectait toutes les normes en vigueur.

cab avec ats