"Paris outragé! Paris brisé! ... mais Paris libéré!": il y a 80 ans, la Ville Lumière était libérée des nazis

Après l'attentat manqué contre Adolf Hitler le 20 juillet 1944, l'Allemagne nazie sombre dans la folie meurtrière et la destruction. Le Führer ordonne la destruction de plusieurs capitales européennes, notamment Londres et Varsovie.

Le 23 août 1944, alors que la 2e Division blindée du général Leclerc se prépare à libérer Paris (lire ci-dessus), Hitler est inflexible: "Paris ne peut tomber entre les mains de l'ennemi ou seulement comme un champ de ruines", enjoint-il au général Dietrich von Choltitz, gouverneur militaire du "Grand Paris", qui avait déjà orchestré le saccage de Rotterdam en 1940 et la destruction de Sébastopol en 1942.

Explosifs placés sous des ponts et monuments

Les Allemands placent alors des explosifs sous plusieurs ponts et monuments emblématiques de la capitale française, tels que le Sénat.

Dans ses "Mémoires" publiés en 1950, Dietrich von Choltitz raconte: "Si, pour la première fois, j'ai désobéi, c'est parce que je savais que Hitler déraisonnait." Ce "récit héroïque" sera célébré par la littérature et le cinéma, notamment dans le film "Paris brûle-t-il?" de René Clément en 1966.

Cependant, le refus de Dietrich von Choltitz d'appliquer les ordres d'Hitler tient davantage à des contraintes pratiques. Le général allemand ne dispose en effet que d'environ 20'000 hommes, insuffisants pour réprimer l'insurrection parisienne et mener à bien la destruction de la ville.

Comme l'explique l'historien Fabrice Virgili, dans le documentaire "Détruire Paris, les plans secrets d'Hitler", von Choltitz accepte le cessez-le-feu proposé par le consul de Suède, Raoul Nordling, non pour sauver Paris, mais pour se sauver lui-même.

René Naville, le diplomate suisse

Lors de cinq rencontres, Raoul Nordling parvient en effet à convaincre le général allemand que la guerre est perdue pour le Troisième Reich. Détruire Paris ne ferait qu'alourdir le poids de ses crimes et aggraver son sort lors de son jugement par les Alliés. Le diplomate suédois garantit à Dietrich von Choltitz que lui et ses hommes ne seraient pas fusillés sans jugement lors de leur reddition.

Raoul Nordling agit également en tant qu'intermédiaire entre Dietrich von Choltitz et la Résistance, facilitant la signature d'une trêve et assurant des ravitaillements pour la population.

Raoul Nordling, consul de Suède, à Paris, en 1944. [Roger-Viollet via AFP]

Aux côtés de René Naville, le consul suisse à Paris, Raoul Nordling, avait déjà joué un rôle essentiel à la mi-août 1944 en négociant la libération de milliers de prisonniers politiques français, transférés sous le contrôle du consulat de Suède et de la Croix-Rouge.

Des tirs de missiles V2

Hitler ne renonce toutefois pas à son projet de réduire Paris en cendres. Malgré le cessez-le-feu, signé par le général von Choltitz, il ordonne des tirs de missiles V2 depuis la coupole d'Helfaut, dans le Pas-de-Calais. Hans Speidel, un officier de l'armée allemande, affirmera plus tard ne pas avoir transmis cet ordre qu'il jugeait "absurde". En réalité, ces tirs étaient impossibles à exécuter.

Hitler donne ensuite l'ordre à la Luftwaffe de bombarder Paris. Dans la nuit du 26 août 1944, 120 avions larguent des centaines de bombes incendiaires sur la capitale, causant d'importants dégâts.

Des missiles V2, tirés depuis la Belgique, frappent également 22 communes autour de Paris. A Alfortville, dans le Val-de-Marne, soixante maisons sont détruites. Alors que les tirs se font de plus en plus précis et se rapprochent de la capitale, ils cessent le 6 octobre 1944, lorsque Hitler décide de concentrer les bombardements sur Londres.