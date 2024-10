"Oui", Kamala Harris juge que Donald Trump est un fasciste

Kamala Harris a affirmé mercredi que "oui", son rival républicain Donald Trump était un fasciste, à moins de deux semaines d'une élection aussi tendue qu'acrimonieuse entre les deux candidats à la Maison Blanche.

"Pensez-vous que Donald Trump est un fasciste?", lui a demandé un journaliste de la chaîne CNN lors d'une réunion publique avec des électeurs, en Pennsylvanie. "Oui, je le pense", a répondu la vice-présidente et candidate démocrate à l'élection du 5 novembre.

Cette question lui a été posée en référence cette semaine aux propos de l'ancien chef de cabinet du républicain à la Maison Blanche.

Référence à Hitler

Selon ce dernier, John Kelly, qui a estimé que Donald Trump répondait à la définition d'un fasciste, l'ex-président aurait dit que le dictateur nazi avait "fait de bonnes choses".

Sur un ton très dramatique et lors d'une courte allocution à Washington mercredi, Kamala Harris avait déjà estimé que Donald Trump était "de plus en plus déséquilibré" et à la recherche d'un "pouvoir absolu".

"Il est profondément troublant et incroyablement dangereux que Donald Trump invoque Adolf Hitler", a déclaré la vice-présidente.

Le candidat républicain qualifie lui aussi son opposante de "fasciste", mais aussi de "marxiste" et de "communiste". Il a répondu aux dernières attaques de Kamala Harris sur le réseau social X en la taxant de "menace pour la démocratie".

Le ton se durcit

Kamala Harris, qui n'a cessé de durcir le ton ces derniers jours à propos de son rival, livrera à une semaine d'une des élections les plus indécises de l'histoire américaine, un "réquisitoire final" contre Donald Trump mardi à Washington, à l'endroit même où l'ancien président avait harangué ses partisans juste avant qu'ils n'attaquent le Capitole le 6 janvier 2021.

La vice-présidente et candidate démocrate veut à cette occasion établir un fort contraste entre sa vision et celle de son rival républicain, marquée selon elle par le chaos et la division, a fait savoir mercredi sa campagne.

Des insultes de la part de Donald Trump

Tenant des propos de plus en plus outranciers ces derniers jours, Donald Trump a de son côté multiplié les attaques personnelles contre son adversaire qu'il décrit comme "une personne stupide" qui "ne mérite pas de pouvoir se présenter". "Si elle devient présidente, ce pays est fini."

"Vous devez dire à Kamala Harris que vous en avez assez. (...) Tu es une vice-présidente de merde, la pire, tu es virée. Dégage d'ici", avait-t-il lancé à ses partisans le 19 octobre lors d'un meeting en Pennsylvanie.

cab avec ats