Où vont les près de 1,5 million d’euros en pièces jetées dans la fontaine de Trevi?

C’est une tradition à Rome: pour attirer la chance ou l’amour, les touristes du monde entier viennent jeter une pièce dans la fontaine de Trevi. Chaque année, des millions de pièces y atterrissent, générant une somme considérable. Mais où va cet argent?

La superstition impose des règles strictes pour lancer des pièces dans la fontaine de Trevi. Il faut lancer les pièces avec la main droite par-dessus l’épaule gauche. Une pièce garantit le retour à Rome, deux promettent de tomber amoureux d’une Italienne ou d'un Italien, et trois pièces assurent un mariage.

Cela fait beaucoup de monnaie, mais cet argent n'est pas perdu pour tout le monde. Deux fois par semaine, alors que la ville dort encore, des employés municipaux ramassent les pièces de monnaie. Pour cela, ils les réunissent au centre de la fontaine et les aspirent avec une pompe spéciale.

Cependant, les pièces de monnaie ne sont pas seules à atterrir dans la fontaine, explique Marco Tesan, employé municipal à Rome, dimanche dans le 12h45 de la RTS: "Nous trouvons des bracelets, des colliers et même des prothèses dentaires. Un peu de tout".

La magie de Trevi au service de Caritas

Depuis plus de 15 ans, l'argent récolté est reversé à l'organisation catholique Caritas. Chaque année, entre 1,3 et 1,5 million d'euros sont ainsi recueillis. Caritas utilise ces fonds pour des projets tels que la distribution de repas, les soins médicaux et le soutien aux familles dans le besoin.

"Je voudrais souligner que les familles que nous soutenons sont aussi diverses et variées que les touristes qui viennent à Rome, venant de tant de pays différents", souligne Giustino Trincia, directeur de Caritas.

Cecilia Mendoza/miro