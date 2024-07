Onze morts et 44 blessés dans les manifestations contre la réélection de Nicolas Maduro au Venezuela

Des manifestations spontanées rassemblant plusieurs milliers de personnes, ponctuées d'échauffourées avec les forces de l'ordre, ont fait onze morts, dont deux mineurs, et 44 blessés lundi au Venezuela, au lendemain de la réélection du président Nicolas Maduro. Un précédent bilan faisait état de quatre morts.

Les violentes manifestations contre la réélection de Nicolas Maduro ont fait "trois morts" et 44 blessés, avait avancé l'ONG de surveillance des hôpitaux Encuesta nacional de hospitales lundi. Le total du nombre de décès s'élève désormais à onze.

"Qu'il rende le pouvoir maintenant", ont lancé lundi des milliers de manifestants dans plusieurs quartiers pauvres de la capitale du Venezuela, certains brûlant des affiches à l'effigie du président. Quelque 750 personnes ont été arrêtées, a annoncé mardi le procureur général Tarek William Saab, ajoutant que le "chiffre pouvait augmenter".

Beaucoup de Vénézuéliens ont aussi affiché leur désaccord depuis leurs fenêtres ou balcons par peur des "colectivos", surnom donné aux groupes de militants pro-pouvoir.

Des échauffourées ont éclaté à Caracas entre manifestants et policiers [Keystone - Fernando Vergara]

Le président Nicolas Maduro a accusé mardi l'opposition d'être "responsable de la violence", lors d'une réunion de crise conjointe du Conseil d'État et du Conseil de défense, regroupant tous les pouvoirs du pays. "Je vous tiens pour responsable (...) de tout ce qui se passe au Venezuela, de la violence criminelle, des blessés, des morts, de la destruction. Vous serez directement responsables, Monsieur (Edmundo) Gonzalez Urrutia et Madame (Maria Corina) Machado", a-t-il lancé à l'adresse du candidat de l'opposition et de la cheffe de l'opposition.

L'opposition revendique la victoire

Nicolas Maduro, 61 ans, a été officiellement proclamé lundi président du Venezuela pour un troisième mandat, jusqu'en 2031, après l'annonce de résultats contestés dans la nuit. Balayant les critiques de l'opposition et de la communauté internationale, il a dénoncé une tentative de "coup d'Etat fasciste au Venezuela".

La cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, qui n'avait pu se présenter au scrutin car déclarée inéligible par le pouvoir, a assuré lundi soir aux médias que l'opposition avait les moyens de "prouver" la victoire de son candidat, Edmundo Gonzalez Urrutia, 74 ans, un diplomate discret qui l'avait remplacée au pied levé.

Maria Corina Machado a appelé à un rassemblement mardi devant les locaux des Nations unies (Onu) à Caracas et le gouvernement prévoit également des rassemblements pro-Maduro.

>> Lire à ce sujet : Nicolás Maduro officiellement proclamé président, l'opposition conteste le résultat

Selon le Conseil national électoral (CNE), qui n'a pas fourni le détail des résultats, Nicolas Maduro a obtenu 5,15 millions de voix (51,2%) devant Edmundo Gonzalez Urrutia avec 4,5 millions de voix (44,2%).

L'opposition, à laquelle les sondages promettaient la victoire pour mettre fin à 25 ans de pouvoir chaviste, crie à la fraude et assure disposer des preuves de sa victoire, disant avoir réuni 73% des bordereaux de résultats des bureaux de vote.

lia/doe/juma avec agences