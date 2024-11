"On risque de payer très cher le fait d'oublier des conflits" au Soudan et dans la région

La guerre au Soudan est la principale crise humanitaire actuelle, estime mardi dans la Matinale Christian Levrat, en tant que président de l'antenne helvétique de l'UNICEF, de retour du Soudan. Selon lui, la Suisse a intérêt à mettre des moyens pour stabiliser la région.

Cette région se trouve "aux portes de l'Europe", souligne Christian Levrat. Selon lui, "on devrait être beaucoup plus attentifs à ce qui s'y passe, car on a un intérêt éminent à stabiliser toute l'Afrique subsaharienne". Sinon, le risque est "d'être confronté à des mouvements migratoires importants".

Christian Levrat rappelle qu'il y a déjà 11 millions de Soudanais en fuite sur les 50 millions d'habitants dans le pays, voisin direct de l'Egypte et de la Libye (lire aussi les encadrés sur la situation sur place).

Le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre sanglante entre les FSR, dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo, et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays.

Manque de moyens

L'appel de fonds de l'UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance) en faveur du Soudan est loin d'être atteint. En cause, "les gouvernements qui ont réduit les fonds à disposition pour l'aide au développement" et "la géopolitique", analyse Christian Levrat, même s'il dit comprendre que "le conflit ukrainien et la situation à Gaza impactent davantage nos populations, avec un intérêt géostratégique pour l'Europe".

Réduire l'aide humanitaire ou la transférer sur l'Ukraine est une politique de courte vue Christian Levrat, président de l'antenne helvétique de l'UNICEF

Christian Levrat se dit favorable à l'aide humanitaire en faveur de l'Ukraine, mais pas au détriment des crédits humanitaires et des crédits du Sud. Selon lui, cette politique revient à "tenter d'éteindre un brasier en en alimentant d'autres".

Priorité: rouvrir les écoles au Soudan

"La manière la plus intelligente d'aider est de donner un avenir aux enfants", estime Christian Levrat. Actuellement, des millions d'enfants ne vont pas à l'école. Pour le président de l'antenne helvétique de l'UNICEF, il faut faire en sorte qu'ils puissent y retourner.

Au Soudan, 11 millions de personnes ont dû fuir à cause de la guerre [Keystone/EPA - STR]

C'est aussi la demande des mères que Christian Levrat a rencontrées au Soudan, dit-il. "Elles n'ont rien, elles vivent au mieux dans des tentes", décrit Christian Levrat. Mais elles disent "ouvrez les écoles, faites en sorte que nos enfants puissent être scolarisés au plus vite".

Car les enfants non scolarisés font face à des menaces, prévient Christian Levrat: mariages précoces pour les filles et recrutement comme enfants soldats pour les garçons.

Epidémie de choléra

Christian Levrat cite également l'importance de rétablir les infrastructures de santé. A Port Soudan, "60 % des institutions de santé ne fonctionnent plus et les gens sont confrontés à une épidémie de choléra qui progresse rapidement", décrit Christian Levrat.

Au Soudan, l'espoir principal est celui d'un cessez-le-feu, souligne Christian Levrat. Et à court terme, garantir l'accès aux victimes. L'UNICEF appelle également à intensifier les moyens financiers.

Interview radio: Pietro Bugnon

Adaptation web: Julie Liardet