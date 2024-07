"On est engrillagés": la grogne de la population parisienne ne faiblit pas avant le début des JO

Céline Dion ou Lady Gaga sont désormais à Paris, peut-être pour enflammer la cérémonie d'ouverture des JO, et une foule de sportifs et de fans vont déferler dans la capitale française. Mais en attendant, c'est plutôt la grogne qui règne au sein d'une population parisienne cantonnée derrière les barricades.

A la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, l'effervescence commence à croître chez les sportifs et sportives prêts à en découdre entre le 26 juillet et le 11 août.

Et en attendant la finale du 100 mètres ou les compétitions de skateboard, c'est surtout la cérémonie d'ouverture qui est sur toutes les lèvres. Qui chantera? Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura sont annoncées... Et le défilé des bateaux emmenant les athlètes sur la Seine est aussi très attendu.

Une ville barricadée qui fait débat

Du côté des Parisiens et des Parisiennes, c'est toutefois encore la grogne qui prédomine. La faute à des préparatifs sécuritaires hors normes qui ont poussé les autorités à complètement barricader le centre de la capitale en vue de la cérémonie d'ouverture. Des rues fermées, des barrières devant les commerces, des barrages filtrants ou des QR code exigés pour se rendre dans certaines zones occasionnent de gros problèmes de déplacement dans la capitale, que ce soit à pied, en voiture ou dans les transports en commun.

Et du côté des commerçants, on se plaint de ne plus pouvoir travailler correctement. "On est engrillagés, on n'a pas mis la pancarte, mais on pensait marquer 'Ne pas lancer de cacahuètes aux humains qui se trouvent de l'autre côté (...) Autant le prendre avec humour, on sait que c'est que jusqu'au 26 au soir. Et à partir du 27, on va se mettre à courir et à travailler beaucoup. On espère...": Léon, tenancier d'un bar parisien, résume jeudi dans Tout un monde l'humeur des habitants et des commerçants de la capitale.

Paris sans Parisiens

C'est donc un calme plutôt étrange qui règne au centre-ville, sans circulation ni piétons, pour l'heure loin de l'esprit de fête qui avait été promis. "Les Parisiens ont laissé la place aux JO, il n'y a plus de Parisiens, ils sont tous partis. Ce sera une belle fête, mais pas forcément pour les Parisiens. Nous, on regardera à la TV", confie Christophe, un habitant de la capitale.

Il n'y a plus de Parisiens, ils sont tous partis Christophe, un habitant de la capitale

Autre tenancier de bar, Thomas attend aussi les clients qui ne viennent pas: "Je dois être dans les -60, -80% de chiffre d'affaires. Une grande partie des Parisiens ont quitté cette ville de fous.". Il confie aussi que les millions de touristes qui avaient été annoncés sont pour l'heure absents. "Vivement la fin des JO", tonne-t-il.

A la réception d’un hôtel quatre étoiles du Quartier Latin, Anne voit aussi arriver les touristes au compte-goutte: "On ne s'attendait pas, les deux ou trois semaines avant les JO, à une telle chute de la fréquentation. Devant tellement d'obstacles pour aller au musée, voir la tour Eiffel, avec des stations de métro fermées, cela n'incite pas vraiment à venir." Et de déplorer des réservations qui se font rares ou de dernière minute et des prix qui ont baissé.

Des polémiques vite oubliées, selon Anne Hidalgo

Du côté des autorités, on balaie plus ou moins ces critiques. La maire de Paris Anne Hidalgo concède que le périmètre de sécurité mis en place sur les bords de la Seine constitue "un désagrément", mais elle assure que les commerçants "de bonne foi" savent qu'ils vont se rattraper dès samedi.

Le monde entier va voir ce qu'est Paris et va dire du bien de Paris Anne Hidalgo, maire de Paris

"Tout ce qu'on a vécu comme bashing, comme controverses, comme vents contraires, parce qu'ils ont été suffisamment forts, tout ça à un moment donné s'inverse et vous prenez le sens du courant, ou du vent", a assuré celle qui s'est aussi baignée dans la Seine pour attester de sa bonne santé. "Le monde entier va voir ce qu'est Paris et va dire du bien de Paris."

"On savait que ce serait une semaine un peu difficile pour les commerçants et restaurateurs", mais l'Etat "a prévu d'étudier au cas par cas un certain nombre d'indemnisations" et "il aurait pu aussi tout fermer", a ajouté son adjoint chargé des JO Pierre Rabadan.

Et les commerçants comptent sur un rebond de l'activité après la cérémonie d'ouverture et dès le début des compétitions, car quelque 15 millions de personnes sont attendues. Autant de visiteurs et visiteuses qui vont déambuler dans une capitale libérée de la majorité de ses barrières.

Reportage radio: Alexandre Habay

Adaptation web: Frédéric Boillat avec les agences