Offensive policière contre des lieux LGBT à Moscou

La police de Moscou a fait irruption dans plusieurs lieux festifs samedi et arrêté le directeur d'une agence de voyage destinée à une clientèle masculine homosexuelle, en vertu de lois criminalisant la "propagande LGBT". C'est ce qu'ont rapporté des médias officiels russes.

Ces descentes de police ont eu lieu un an jour pour jour après l'interdiction par la Cour suprême de Russie du "mouvement LGBT international", ouvrant la voie à des arrestations et à des poursuites contre la communauté LGBT+, déjà réprimée, du pays.

>> Lire : La Cour suprême russe bannit le "mouvement LGBT" pour extrémisme

Les forces de sécurité russes ont perquisitionné au moins trois bars et discothèques dans la nuit "dans le cadre des mesures visant à lutter contre la propagande LGBT", a rapporté l'agence de presse officielle Tass. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des personnes assises sur la piste de danse d'une discothèque, tandis que la police anti-émeute déambule en criant des ordres.

Dans une autre vidéo, on voit des gens sortir du populaire club gay Mono, dans le centre de Moscou, les mains au-dessus de la tête, avec un fourgon de police garé à l'extérieur. La police a également perquisitionné une discothèque soupçonnée de "faire la propagande de l'idéologie du mouvement LGBT interdit", selon les mots du ministère de l'Intérieur.

Le directeur de l'agence de voyages "Men Travel", âgé de 48 ans, a également été arrêté, soupçonné d'avoir "préparé un voyage en Egypte pour le Nouvel An pour les partisans des valeurs sexuelles non traditionnelles", selon l'agence de presse Tass, citant la police. Le Kremlin a durci sa rhétorique conservatrice depuis le début de la guerre contre l'Ukraine il y a près de trois ans, faisant du conflit une bataille contre l'Occident et ses valeurs.

Les groupes de défense des droits humains affirment que le pays mène une répression sans précédent contre les personnes LGBT+, avec de nombreux propriétaires de lieux festifs LGBT+ arrêtés et toute personne associée à la promotion des droits LGBT+ poursuivie en justice.

