"Nous ne voulons pas de guerre à grande échelle", affirme l’ambassadrice d’Israël en Suisse

L'attaque de missiles lancée par l'Iran contre Israël est une réponse aux assassinats des chefs du Hamas et du Hezbollah, ont affirmé mardi les Gardiens de la révolution, qui menacent Israël d'"attaques écrasantes" s'il répliquait.

"En réponse aux martyrs d'Ismaïl Haniyeh, Hassan Nasrallah et Abbas Nilforoushan (adjoint au chef des Gardiens), nous avons visé le coeur des territoires occupés" (Israël), ont indiqué dans un communiqué les Gardiens de la révolution, armée idéologique de l'Iran. Le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien sont alliés de l'Iran au sein d'un "axe de la résistance" à Israël.

Cette attaque est la deuxième lancée par l'Iran contre Israël en six mois après celle d'avril, quand Téhéran avait affirmé avoir agi en "légitime défense" après l'attaque qui a détruit son consulat à Damas, tuant sept de ses militaires.

"En lançant des dizaines de missiles balistiques, la force aérospatiale des Gardiens de la révolution a visé d'importantes cibles sécuritaires et militaires au coeur des territoires occupés", ont déclaré les Gardiens. Ils ont précisé avoir tiré sur "trois bases militaires autour de Tel Aviv", notamment aériennes et assurent que "90 % des tirs ont réussi à atteindre leurs cibles".

Le président de l'Iran, Massoud Pezeshkian, a salué mardi la "réponse décisive" contre "l'agression" d'Israël, que selon lui avait été menée "conformément aux droits légitimes et dans le but d'(établir) la paix et la sécurité de l'Iran et de la région".

Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a mis "en garde contre toute intervention de tiers" a appelé à "une action immédiate de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies pour empêcher la poursuite des menaces contre la paix et la sécurité régionale et internationale de la part" d'Israël.