Notre-Dame de Paris, joyau de l'art et de l'architecture rendu au monde

Cinq ans après l'incendie qui l'a ravagée, la cathédrale Notre-Dame de Paris va rouvrir ses portes ce week-end. Plus de 2000 personnes ont été mobilisées dans ce chantier hors norme qui coûtera au total près d'un milliard de francs à son achèvement. La renaissance de l'édifice a été financée par quelque 350'000 donateurs de 150 pays différents.

L'après-midi du 15 avril 2019, un incendie qui devient rapidement gigantesque démarre dans les combles de Notre-Dame de Paris. Le toit de l'édifice est en flammes. Les images sont extrêmement impressionnantes. Peu avant 20 heures, la flèche de la cathédrale s'effondre dans une pluie de feu.

Rapidement après la catastrophe, le président français Emmanuel Macron promet une reconstruction de l'édifice en cinq ans. Après un premier débat sur l'opportunité de reconstruire sans rien changer, ou au contraire d'accepter l'incendie comme une part de l'histoire du monument en remplaçant les parties perdues par un geste architectural contemporain pour marquer la période, il a été décidé de rénover à l'identique la charpente et la flèche, avec des matériaux d'origine [lire aussi l'encadré "Principaux éléments de la cathédrale touchés ou épargnés par les flammes"].

Techniques ancestrales

Un chantier titanesque de 700 millions d'euros s'engage pour faire renaître le monument de ses cendres. Un défi technique, mais aussi humain: une vingtaine de corps de métiers travaillent à la restauration, utilisant des techniques ancestrales pour les charpentes et la pierre.

"La cathédrale, on la connaissait bien, elle était documentée", a expliqué mercredi dans La Matinale de la RTS le maître d'ouvrage du chantier de restauration Philippe Jost. Cependant, "certains ornements en plomb qui ont fondu pendant l'incendie n'avaient pas forcément toute la documentation. Il a fallu faire au plus proche", explique-t-il.

Sauvegarder les savoir-faire

Charpente, pierre de taille, ferronnerie: pour les entreprises de la restauration d'édifices, le chantier de la cathédrale Notre-Dame est une aubaine. "Nous avons besoin de chantiers au quotidien pour pouvoir transmettre nos savoir-faire, pour qu'ils ne s'éteignent pas", résume Richard Boyer, coprésident du groupement français des entreprises de restauration des monuments historiques.

Nous avons besoin de chantiers pour transmettre nos savoir-faire, pour qu'ils ne s'éteignent pas Richard Boyer

"Il n'y a pas de maintien de savoir-faire sans travaux de restauration", insiste aussi François Asselin, patron d'une entreprise de menuiserie et de charpente spécialisée dans la restauration de monuments historiques, qui participe au chantier de Notre-Dame. Une fois perdu, il serait "très compliqué" de le retrouver. Dans un tel cas, la restauration ne se serait sans doute pas faite à l'identique, mais avec des "techniques industrielles", souligne-t-il.

"Toute la charpente du cœur et de la nef a été refaite en chêne. On met ça sur tréteaux, on les bloque. Après, on dessine dans la grume [tronc ou portion de tronc pas encore équarrie, ndlr] la future poutre qu'on va avoir", détaille Brieuc de Keranflec'h, charpentier sur le chantier. "Ensuite, on vient s'approcher de nos traits qui représentent les futures faces de la poutre avec des cognées, de grandes haches avec des longs manches. On fait sauter le maximum de matière. Enfin, avec des haches plus courtes, des doloires, on vient finir pour avoir un aspect propre."

A relever qu'une partie du bois utilisé pour la charpente est passé par la scierie du groupe Corbat à Vendlincourt (JU). L'entreprise ajoulote a contribué au sciage d'une trentaine de chênes nécessaires pour la nef, la flèche et le choeur de la cathédrale.

Une réouverture qui dépasse le cadre religieux

Si Notre-Dame reste avant tout un lieu de culte, sa réouverture revêt une dimension qui dépasse le cadre religieux. Certains choix font débat, comme le remplacement d'une partie des vitraux du XIXe siècle par de nouvelles créations contemporaines [lire l'encadré "Les vitraux de la controverse"].

Fortement touchée par l'incendie, une bonne partie de la population de Paris, et même de bien au-delà, se passionne pour la reconstruction de l'édifice. Elle est rapidement associée à l'évolution du projet, notamment par le biais d'un magazine décliné sur internet, qui détaille l'avancement des travaux et les enjeux de la reconstruction, de la recherche de pierres adéquates pour reconstruire les voûtes au choix de plus de 1000 grands chênes pour la charpente, en passant par les travaux sur le grand orgue.

Pendant plus d'un an, une exposition à la Cité de l'architecture et du patrimoine de Paris présente également le projet de restauration et la nature des travaux en cours ainsi que des objets, notamment le coq endommagé et les statues de la flèche sauvées par un heureux concours de circonstances.

Lumineuse comme jamais

Lorsqu'ils entreront dans la cathédrale, fidèles et visiteurs découvriront un axe central épuré, un tout nouveau mobilier liturgique minimaliste en bronze brun et un mur-reliquaire contemporain en bois de cèdre avec des pavés de verre formant une auréole et abritant la couronne d'épines du Christ. Mille cinq cents chaises au design ajouré en chêne massif s'y ajoutent. Un nouvel aménagement des chapelles constituera un chemin de pèlerinage.

On dit la cathédrale lumineuse comme jamais: encrassés par l'incendie et le temps, les murs ont retrouvé la blondeur de leurs pierres. Beaucoup d'observateurs qui ont déjà pu pénétrer dans la cathédrale rénovée ont été frappés par la blancheur, la lumière, le côté immaculé qui se dégage nouvellement de l'édifice.

Un tournant dans l'architecture des cathédrales

"Ça frappe, c'est vraiment un choc esthétique", confirme l'ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture français Maryvonne de Saint Pulgent. Les travaux ont mis en lumière ce qui constitue "l'une des gloires architecturales de Notre-Dame: l'élévation extraordinaire de sa nef, soulignée par les piliers qui délimitent l'espace de la nef elle-même et la lumière des vitraux", relève-t-elle dans La Matinale.

Pour la spécialiste, Notre-Dame de Paris "a fait école pour la génération suivante des cathédrales gothiques, celles du XIIIᵉ siècle, puisque c'est la plus ancienne des grandes cathédrales. C'est elle qui commence la course au gigantisme qui va se poursuivre". Avec "sa silhouette et l'harmonie de sa façade, qui ont là aussi marqué les esprits" dès le Moyen Age, la cathédrale est "un élément très précieux de notre histoire de l'architecture", conclut Maryvonne de Saint Pulgent.

