Nicolás Maduro officiellement proclamé président, l'opposition conteste le résultat

Le président vénézuélien sortant Nicolás Maduro a été officiellement proclamé président élu du Venezuela lundi par le Conseil national électoral (CNE). Il a été réélu dimanche pour un troisième mandat avec 51,2% des suffrages, selon le CNE. L'opposition revendique la victoire.

"Les Vénézuéliens ont exprimé leur volonté absolue en élisant Nicolás Maduro (...) pour la période mandat 2025-2031. Nous proclamons président de la République bolivarienne du Venezuela Nicolás Maduro Moros", a déclaré le président du CNE, Elvis Amoroso, lors d'une cérémonie en présence du président élu.

Nicolás Maduro, héritier d'Hugo Chávez (1999-2013), a obtenu 5,15 millions de voix, devant le candidat de l'opposition Edmundo Gonzalez Urrutia, qui en a récolté un peu moins de 4,5 millions (44,2%), selon les chiffres officiels annoncés par le président du CNE, après le dépouillement de 80% des bulletins. Le taux de participation a atteint 59%.

"Il y aura la paix, la stabilité et la justice. La paix et le respect de la loi. Je suis un homme de paix et de dialogue", avait déclaré Nicolás Maduro devant ses supporteurs fêtant l'annonce de sa victoire devant le Palais présidentiel à Caracas.

>> Les précisions de Gaspard Estrada dans Forum : RTS Nicolas Maduro est réélu président du Venezuela: interview de Gaspard Estrada / Forum / 5 min. / aujourd'hui à 18:05

L'opposition conteste, Nicolás Maduro dénonce une tentative d'imposer un "coup d'Etat"

Lundi, lors de son discours au CNE, il a dénoncé une tentative d'imposer un "coup d'État fasciste et contre-révolutionnaire" au Venezuela, alors que l'opposition revendique la victoire et qu'une grande partie de la communauté internationale se montre sceptique.

L'opposition, qui espérait mettre fin à 25 années de pouvoir chaviste, était pourtant confiante. "Les résultats ne peuvent être occultés. Le pays a choisi un changement en paix", a écrit Edmundo Gonzalez Urrutia sur X.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"Nous avons gagné" avec "70% des voix", "le Venezuela a un nouveau président élu et c'est Edmundo Gonzalez Urrutia", a affirmé lors d'un déclaration à la presse à Caracas la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado.

"Nous savons tous ce qui s'est passé aujourd'hui. Et lorsque je dis que tout le monde sait, je commence par le régime lui-même", a-t-elle aussi assuré. "Toute la communauté internationale le sait, même ceux qui étaient autrefois des alliés".

>> La déclaration de Corina Machado dans La Matinale : Keystone/AP - Eraldo Peres L’incertitude du résultat de la présidentielle a plongé le Venezuela sous tension, interview Corina Machado / La Matinale / 54 sec. / aujourd'hui à 06:18

Le secrétaire général de l'ONU appelle "à une transparence totale et encourage la publication opportune des résultats des élections avec la répartition par bureau de vote", a indiqué son porte-parole, appelant également "tous les dirigeants politiques et leurs partisans à la modération".

Pays en crise

Le pays pétrolier, longtemps un des plus riches d'Amérique latine, est exsangue: effondrement de la production pétrolière, PIB réduit de 80% en dix ans, pauvreté, systèmes de santé et éducatif totalement délabrés. Sept millions de Vénézuéliens ont fui le pays.

Le pouvoir accuse le "blocus criminel" d'être à l'origine de tous les maux. Les Etats-Unis avaient durci leurs sanctions pour tenter d'évincer Nicolás Maduro après sa réélection contestée de 2018, lors d'un scrutin entaché de fraudes selon l'opposition, qui avait débouché sur des manifestations sévèrement réprimées.

agences/asch/lia